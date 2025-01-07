Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало расследование, чтобы оценить соответствие действий председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", в том числе запрету действовать в ситуации конфликта интересов, сообщили представители KNAB.
KNAB подозревает главу airBaltic Гаусса в действиях при конфликте интересов
KNAB отмечает, что получены жалобы от частных лиц на возможное вовлечение Гаусса в ситуацию конфликта интересов.
В начале января представитель Национального объединения Гирт Лапиньш сообщил в социальных сетях, что "Мартин Гаусс владеет немецкой компанией MaGau GmBH, которой, в свою очередь, принадлежит компания 2e systems GmbH". Политик отметил, что 2e systems является поставщиком airBaltic.
Согласно информации на сайте 2e systems, в 2019 году эта компания и airBaltic запустили проект по расширению и улучшению системы для онлайн-покупки и бронирования авиабилетов.
Представители airBaltic объяснили агентству LETA, что 2e systems является партнером airBaltic по сотрудничеству с 2006 года, то есть они начали сотрудничать более чем за четыре года до того, как Гаусс был приглашен в airBaltic в качестве председателя правления.
Когда Гаусс возглавил airBaltic и узнал, что 2e systems является поставщиком авиакомпании, он заявил о своих отношениях с этой компанией. Из деклараций Гаусса как государственного чиновника следует, что он владеет 100% акций компании Magau GmbH. В то же время Magau GmbH владеет 1,25% акций 2e systems, подчеркнули в airBaltic.
В компании заверили, что, несмотря на минимальное участие в капитале 2e systems, Гаусс всегда воздерживался от участия в принятии решений, связанных с поставщиком, руководствуясь принципами конфликта интересов. Представители airBaltic отметили, что любой человек может владеть акциями компаний, и это нормальная, распространенная практика в международном бизнесе.
В комментарии airBaltic отмечается, что авиакомпания полностью соблюдает латвийское законодательство и принципы корпоративного управления и что Гаусс, когда пришел в компанию, не скрывал факт владения акциями 2e systems, это было зафиксировано в его контракте члена правления в 2011 году.
Представители airBaltic также подчеркнули, что вопрос относительно компании 2e systems вызвал дискуссии в СМИ и социальных сетях, в результате чего распространилась в том числе ложная информация. Чтобы развеять любую тень подозрений в отношении airBaltic, ее руководства и корпоративного управления, авиакомпания связалась с KNAB, чтобы предоставить объяснение ситуации и всю необходимую информацию, подтверждающую соответствие действий компании и ее руководства нормативной базе и установленной договорной политике.
Представители airBaltic добавили, что 2e systems предоставляет ИТ-услуги по продаже билетов, электронной коммерции и обслуживанию веб-сайтов нескольким ведущим мировым авиакомпаниям, включая airBaltic. По словам представителей перевозчика, контракт был заключен и поддерживается в строгом соответствии с договорной политикой airBaltic, обеспечивая полную прозрачность.
Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.
После заявления авиакомпании министр сообщения Каспар Бришкенс сообщил, что совету airBaltic поручено немедленно предоставить разъяснения относительно обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.
Также министр заявил, что руководство airBaltic, в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс, обязано выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана авиакомпании, а также обеспечить, чтобы деятельность airBaltic отвечала интересам государства и пассажиров.
Вопрос о замене Гаусса на посту руководителя airBaltic в понедельник обсуждали и партии правящей коалиции, но было принято решение дождаться собрания акционеров, которое состоится 21 января.
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