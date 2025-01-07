В компании заверили, что, несмотря на минимальное участие в капитале 2e systems, Гаусс всегда воздерживался от участия в принятии решений, связанных с поставщиком, руководствуясь принципами конфликта интересов. Представители airBaltic отметили, что любой человек может владеть акциями компаний, и это нормальная, распространенная практика в международном бизнесе.

В комментарии airBaltic отмечается, что авиакомпания полностью соблюдает латвийское законодательство и принципы корпоративного управления и что Гаусс, когда пришел в компанию, не скрывал факт владения акциями 2e systems, это было зафиксировано в его контракте члена правления в 2011 году.

Представители airBaltic также подчеркнули, что вопрос относительно компании 2e systems вызвал дискуссии в СМИ и социальных сетях, в результате чего распространилась в том числе ложная информация. Чтобы развеять любую тень подозрений в отношении airBaltic, ее руководства и корпоративного управления, авиакомпания связалась с KNAB, чтобы предоставить объяснение ситуации и всю необходимую информацию, подтверждающую соответствие действий компании и ее руководства нормативной базе и установленной договорной политике.

Представители airBaltic добавили, что 2e systems предоставляет ИТ-услуги по продаже билетов, электронной коммерции и обслуживанию веб-сайтов нескольким ведущим мировым авиакомпаниям, включая airBaltic. По словам представителей перевозчика, контракт был заключен и поддерживается в строгом соответствии с договорной политикой airBaltic, обеспечивая полную прозрачность.