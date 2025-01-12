Четверть парка самолетов airBaltic простаивает несколько месяцев

Пока airBaltic в новом году удивила общество отмененными рейсами, председатель совета компании опубликовал мнение, что дополнительные вложения со стороны государства могут быть неизбежными. Он считает, что, когда airBaltic наконец выйдет на биржу, государство должно стать одним из покупателей.

Клавс Васкс, председатель совета директоров airBaltic:

"Я не исключаю, что дополнительное государственное соинвестирование в процессе IPO может понадобиться. Конечно, сейчас, возможно, рано говорить о конкретных суммах и масштабах.

Деньги, которые мы привлечем через биржу, пойдут частично на рефинансирование дорогих облигаций, а также на развитие компании. Такие планы сейчас предусмотрены, и не выглядит так, что компании потребуется дополнительное финансирование в будущем, потому что с ростом авиапарка будут расти и доходы компании, а объем обязательств снизится, что позволит нам работать достаточно успешно".

От продажи акций airBaltic планирует получить около 300 миллионов евро. Однако финансовое положение национальной авиакомпании выглядит неблагополучно. В прошлом году убытки за девять месяцев составили 48 миллионов евро, а в последнем квартале приблизились к 100 миллионам. Есть надежда, что с Lufthansa в качестве стратегического инвестора и государством как одним из покупателей акций первичное публичное размещение не закончится резким падением цены.

Арвил Ашераденс, министр финансов ("Новое Единство"):