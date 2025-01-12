Этот год станет решающим для национальной авиакомпании airBaltic. В ближайшее время ей предстоит привлечь инвесторов, начать размещение акций на бирже и рефинансировать невыгодный кредит. Совет компании считает, что для достижения этих целей снова потребуется государственная поддержка, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Четверть парка самолетов airBaltic простаивает несколько месяцев
Компания обещает, что как только флот увеличится, она начнет приносить прибыль. Такой бизнес-план и обещания звучат по крайней мере с 2019 года, но необходимое количество самолетов постоянно растет. Плана Б нет. Оказалось, что двигатели новых самолетов требуют более частого технического обслуживания, а те самолеты, которые уже летают, выгоднее сдавать в аренду, чем обслуживать на них пассажиров.
В 2019 году национальная авиакомпания airBaltic выпустила облигации и привлекла 200 миллионов евро на бирже. У авиакомпании были убытки, но также и большие планы. Она модернизировала флот и планировала выход на биржу. Однако пандемия 2020 года остановила полеты. airBaltic уволила 700 сотрудников. Как и другие авиакомпании Европы, airBaltic получила государственную помощь в размере 250 миллионов евро.
Авиакомпания пообещала, что государству вернутся все средства, когда после кризиса акции компании будут проданы на бирже. На тот момент в ее флоте было 22 самолета Airbus, а бизнес-план предусматривал увеличение их числа до 50. Турбовинтовые самолеты, купленные еще при Бертольте Флике, было решено больше не использовать, хотя за их лизинг еще предстояло выплатить 100 миллионов евро.
Мартин Гаусс, председатель правления airBaltic (24 мая 2020 года):
"Почему нам нужно больше самолетов? До кризиса, в феврале, у нас было 38 самолетов и мы летали по 80 маршрутам, что в среднем составляет 2,1 маршрута на один самолет. Сейчас у нас всего 22 самолета и мы можем летать только по 45 маршрутам. Поэтому, если мы снова хотим летать по 80 маршрутам, нам нужно больше самолетов".
Спустя год airBaltic попросила у государства еще 90 миллионов евро. Бизнес-план стал еще более амбициозным: флот должен был увеличиться до 80 самолетов. На этот раз прозвучали предупреждения от Государственного контроля о том, что государство должно предъявить компании определенные требования и поставить задачи. Тогдашним министром сообщения был Талис Линкайтс, которого считали экспертом в области авиации. Он полагался на план Гаусса.
Инесе Калване, бывший член совета Госконтроля (3 октября 2021 года):
"Министерство сообщения, скорее, выполняло роль передатчика информации, если говорить о предложениях, которые государственное предприятие направляло на рассмотрение Кабинета министров. Если принимается решение о значительных финансовых инвестициях из государственного бюджета, которые авиакомпания обязалась вернуть в течение пяти-семи лет, а Латвия взяла на себя обязательства перед Европейским союзом, должна быть четкая ясность: на что именно, в каком объеме эти средства будут использованы и какие конкретные меры по сокращению расходов планирует предпринять компания. В этом вопросе мы подвергли критике проделанную работу".
Талис Линкайтс, министр сообщения (Новая консервативная партия):
"airBaltic сейчас работает хорошо, мы видим, что ситуация в авиации улучшается, особенно в летние месяцы показатели были достаточно хорошими".
Когда после пандемии воздушное сообщение возобновилось, оказалось, что другие авиакомпании сократили свой флот и им не хватает самолетов.
airBaltic воспользовалась ситуацией и начала сдавать свои самолеты с экипажами в аренду другим компаниям. Однако для собственных рейсов самолетов не хватало, поэтому airBaltic перевозила пассажиров на самолетах компаний из Украины, Мальты, Кипра и Румынии.
Мартин Гаусс, председатель правления airBaltic (4 сентября 2022 года):
"Средства не были потрачены впустую. Деньги были предоставлены в соответствии с правилами Европейского союза и должны быть возвращены государству. Латвийское государство вернет эти деньги в полном объеме. Но для этого airBaltic должна стать прибыльной. Чтобы быть прибыльной, нам нужно больше самолетов, нам нужно расти, летать больше, чтобы получать больше доходов, которые обеспечат прибыль. Если сокращаться, это станет невозможным. Поэтому мы продолжаем наш бизнес-план по росту airBaltic до таких размеров, чтобы вывести компанию на биржу и вернуть деньги государству".
У предыдущих министров сообщения вопросов или сомнений по поводу бизнес-плана airBaltic не возникало. Янис Витенбергс только упрекал руководство компании в покупке слишком дорогих автомобилей.
В прошлом году наступил срок погашения 200 миллионов евро, привлеченных на бирже в 2019 году. Чтобы найти на это средства, компания выпустила новые облигации на сумму уже 380 миллионов евро с очень высокими процентами.
Летом руководство airBaltic потребовало списать 570 миллионов евро, которые государство вложило в основной капитал. Объяснение состояло в том, что это позволит привести баланс в порядок, привлечь стратегического инвестора, выйти на биржу и продолжить расширение флота. Теперь в планах уже было 100 самолетов. Министр сообщения Каспар Бришкенс, который до 2020 года сам три срока проработал в совете airBaltic, был удивлен новыми планами, но правительство Эвики Силини ("Новое Единство") поддержало план Гаусса.
Однако, несмотря на обещания правления и совета, ни размещения акций на бирже, ни привлечения стратегического инвестора пока не произошло.
Основа бизнес-плана - большой флот - не работает, поскольку двигатели современных самолетов требуют частого обслуживания, на которое большие очереди. К тому же контракт с производителем двигателей Pratt & Whitney не дает airBaltic никаких преимуществ.
В первый день нового года национальная авиакомпания airBaltic объявила об отмене 4670 рейсов, запланированных на этот год, билеты на которые приобрели 67 тысяч человек. Причина - задержки производителя двигателей Pratt & Whitney с техническим обслуживанием.
Проблемы с обслуживанием двигателей для airBaltic не новы. Уже несколько месяцев не летают 12 самолетов. Однако об отмене рейсов компания сообщила только после завершения финансового года.
В прошлом году airBaltic и правительство на протяжении всего года искали решения проблемы капитала компании, поэтому заявление, сделанное в тихий послепраздничный день, прозвучало как взрыв.
Каспар Бришкенс, министр сообщения ("Прогрессивные"):
"30 декабря в отдел коммуникации Министерства сообщения поступило электронное письмо, в котором без указания конкретного количества рейсов или числа затронутых пассажиров просто упоминалось, что из-за технического обслуживания двигателей будет объявлено об отмене рейсов и что будет представлен проактивный план коммуникации. Конечно, то, что мы увидели потом, 2 января, стало для меня неожиданностью. Никакого проактивного плана коммуникации не было. Наоборот, в течение нескольких часов представители airBaltic были недоступны. В итоге все внимание общества и журналистов оказалось сосредоточено на Министерстве сообщения".
В авиапарке компании 49 самолетов Airbus канадского производства, в ближайшие недели прибудет пятидесятый.
Один из самолетов не эксплуатируется с мая прошлого года. Еще пять находятся на стоянке с лета. Некоторые перестали летать осенью. Согласно данным Flightradar24, еще как минимум три самолета последний раз поднимались в воздух до Нового года. Глава airBaltic это подтверждает и признает, что количество самолетов, которые не используются, еще больше.
Мартин Гаусс, председатель правления airBaltic:
"Число меняется, но да, сейчас у нас на земле по разным причинам находятся 16 самолетов. Однако это на этой неделе, ситуация меняется каждую неделю. Когда мы получаем двигатель, устанавливаем его, самолет возвращается в эксплуатацию. Сейчас это планово, поскольку зимнее расписание сокращено. Если бы у нас сейчас было больше самолетов, они летали бы для других авиакомпаний на условиях полной аренды с экипажем, но мы не смогли заработать эти деньги, так как у нас нет двигателей".
В настоящее время 9 самолетов с экипажем airBaltic выполняют рейсы для Lufthansa. Летом число самолетов, сданных в аренду, увеличится до 21.
С учетом тех, которые стоят на стоянке, у airBaltic останется около 20 самолетов - меньше, чем было до объявления амбициозных бизнес-планов.
Официально это никто не подтверждает, но неофициально известно, что ведутся переговоры с Lufthansa о вложениях в латвийскую компанию. Для немецкой компании это выгодно, так как она хочет продолжить аренду самолетов airBaltic. Для Латвии это важно, поскольку покажет другим инвесторам, что, несмотря на не самые блестящие финансовые показатели, инвестиции в airBaltic безопасны. Перед Новым годом правительство дало "зеленый свет" сделке, теперь ожидают ответа от Lufthansa.
Из-за предстоящей сделки коалиционная партия СЗК приостановила свое требование, высказанное неделю назад, об увольнении Гаусса. Министр сообщения пообещал оценить работу совета директоров airBaltic на собрании акционеров.
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
"Руководство компании не смогло справиться с собственными стратегическими целями и задачами, которые они сами себе поставили и обещали выполнить. В таких ситуациях абсолютно нормально пересмотреть руководство компании и искать новых людей, которые смогут справиться с текущими вызовами".
Каспар Бришкенс, министр сообщения ("Прогрессивные"):
"Поэтому мы созвали собрание акционеров на 21 января, где одним из вопросов будет оценка работы совета директоров, а также председателя совета Клавса Васкса. Одно дело - отправлять разные письма и публиковать статьи с мнениями, и совсем другое - фокусироваться на своих рабочих обязанностях и выполнять данные обещания в условиях, когда мы как Министерство сообщения и представитель акционеров выполняем свою часть работы".
Пока airBaltic в новом году удивила общество отмененными рейсами, председатель совета компании опубликовал мнение, что дополнительные вложения со стороны государства могут быть неизбежными. Он считает, что, когда airBaltic наконец выйдет на биржу, государство должно стать одним из покупателей.
Клавс Васкс, председатель совета директоров airBaltic:
"Я не исключаю, что дополнительное государственное соинвестирование в процессе IPO может понадобиться. Конечно, сейчас, возможно, рано говорить о конкретных суммах и масштабах.
Деньги, которые мы привлечем через биржу, пойдут частично на рефинансирование дорогих облигаций, а также на развитие компании. Такие планы сейчас предусмотрены, и не выглядит так, что компании потребуется дополнительное финансирование в будущем, потому что с ростом авиапарка будут расти и доходы компании, а объем обязательств снизится, что позволит нам работать достаточно успешно".
От продажи акций airBaltic планирует получить около 300 миллионов евро. Однако финансовое положение национальной авиакомпании выглядит неблагополучно. В прошлом году убытки за девять месяцев составили 48 миллионов евро, а в последнем квартале приблизились к 100 миллионам. Есть надежда, что с Lufthansa в качестве стратегического инвестора и государством как одним из покупателей акций первичное публичное размещение не закончится резким падением цены.
Арвил Ашераденс, министр финансов ("Новое Единство"):
"Мы внимательно следим за этой ситуацией. И то, что компании не хватает капитала, совершенно очевидно на данный момент. У правительства практически нет свободы действий для дальнейших инвестиций в компанию без согласования с Европейской комиссией. Это нужно понимать. Единственная возможность - это рынок акций, где, если правительство вкладывается на тех же условиях, что и другие участники рынка, это может быть единственным решением".
Глава airBaltic гордится тем, что авиакомпания станет первой в мире, предлагающей на своих рейсах высокоскоростной интернет Starlink.
На этой неделе был выполнен первый тестовый полет для получения сертификата. Проект обойдется в несколько миллионов евро, но авиакомпания надеется, что маркетинговый эффект будет еще ценнее. Гаусс считает, что латвийские политики и общество сосредотачиваются на мелочах.
Мартин Гаусс, председатель правления airBaltic:
"Наши доходы и прибыль до налогообложения, процентов и амортизации будут расти. Да, это никак не связано с публичными дискуссиями о том, является ли авиакомпания прибыльной. Но сам бизнес будет расти, и он достигнет больших доходов и большей EBITDA. В идеале компания получит также большую чистую прибыль.
Так что каждый квартал у нас будут местные публичные дебаты -только местные, потому что международное финансовое сообщество прекрасно понимает этот бизнес, но на местном уровне нам не удалось донести те знания, которые распространены по всему миру, до местных жителей".
На этой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку возможного конфликта интересов в работе Мартина Гаусса. Систему продажи билетов для airBaltic разработала немецкая компания, в которой есть доля и у фирмы Гаусса. Однако он утверждает, что airBaltic заключила контракт с немецкой компанией за несколько лет до того, как он начал работать в латвийской авиакомпании.
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