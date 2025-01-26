Российский краевед, лингвист и полиглот Анатолий Москвин не был серийным убийцей. Он никого не убивал. Не отобрал ни одну жизнь. Ему не нужна была жизнь, он предпочитал смерть. После ареста в 2011 году он стал известен во всем мире своим "хобби" коллекционировать кукол разных размеров. По крайней мере так думали его родители, когда увидели, что комната сына полна ими. Лишь позже выяснилось, что это были не совсем обычные куклы...