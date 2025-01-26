Российский краевед, лингвист и полиглот Анатолий Москвин не был серийным убийцей. Он никого не убивал. Не отобрал ни одну жизнь. Ему не нужна была жизнь, он предпочитал смерть. После ареста в 2011 году он стал известен во всем мире своим "хобби" коллекционировать кукол разных размеров. По крайней мере так думали его родители, когда увидели, что комната сына полна ими. Лишь позже выяснилось, что это были не совсем обычные куклы...
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Российский "кукловод" или сумасшедший гений, который носил домой из могил детские трупы
Конец 1970-х годов, Горький (Нижний Новгород), Россия. Дорожка на кладбище, по которой 13-летний Анатолий Москвин идет домой из школы. Внезапно перед ним появляется группа мужчин в черных костюмах, несущих гроб. Умерла 11-летняя девочка и могильщики несут ее в свежевырытую могилу. Мужчины обращаются к Анатолию, открывают гроб и просят его поцеловать в лоб лежащий в нем труп девочки. Он делает это. Тогда мать девочки, стоящая рядом, берет два кольца. Одно надевает умершей дочери, другое - на палец Анатолия. Как позже расскажет Анатолий следователям и врачам, этот "брак" вдохновил в нем неуемную страсть к смерти и мертвым.