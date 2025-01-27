Повреждение морского кабеля: когда могут быть начаты работы по ремонту?

По его словам, системы мониторинга обнаружили перебои в передаче данных рано утром в воскресенье, 26 января. Расследование показало, что кабель был поврежден в Балтийском море, примерно в 130 километрах от побережья Латвии в экономических водах Швеции. Морской кабель лежит на глубине более 50 метров.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас абсолютная уверенность в том, что данный морской кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними причинами, Озолс сказал, что стопроцентная уверенность появится только после того, как кабель будет осмотрен в море и поднят.

"В настоящее время наша приоритетная задача - работать с партнерами, предоставляющими услуги в Балтийском море, чтобы как можно быстрее отремонтировать инфраструктуру и восстановить обслуживание", - сказал Озолс, добавив, что партнерами в устранении повреждений морского кабеля являются скандинавские компании, специализирующиеся в этой области.

По словам Озолса, на устранение подобных повреждений обычно уходит несколько дней или недель, если случай более сложный, а стоимость зависит от конкретной ситуации.

"Мы потеряли одну из трех дорог", - подчеркнул Озолс, добавив, что в последние годы была проделана большая работа, чтобы избежать эффекта "балтийского острова", и было создано несколько оптических дорог.

Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, на участке Вентспилс-Готланд был поврежден подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело в связи с этим инцидентом.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В воскресенье 26 января шведские власти задержали судно, подозреваемое в саботаже на волоконно-оптическом кабеле в Балтийском море.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ожидает скорейшего завершения расследования повреждения кабеля и тесной координации с союзниками. Он также подтвердил, что был в контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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