Повреждение оптоволоконной сети связи Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) на участке Вентспилс-Готланд не влияет на передачу данных латвийских конечных пользователей, подтвердили премьер-министр Эвика Силиня и председатель правления LVRTC Гирт Озолс на пресс-конференции в воскресенье, 26 января.
Фото и видео ⟩ Силиня о повреждении кабеля LVRTC: Латвия подготовилась к таким кризисам
На данный момент, подчеркнула премьер, благодаря тому, что Латвия подготовилась к таким возможным кризисам, обеспечивается альтернативная передача данных.
Силиня отметила, что ущерб, скорее всего, нанесен извне и может быть весьма значительным. К делу привлечены также военно-морские силы, которые обследовали потенциальное место происшествия. LVRTC тоже констатировал, что внешний ущерб возможен.
Силиня пояснила, что в воскресенье утром представители ответственных министерств и служб были созваны на совещание, чтобы подвести итоги произошедшего, дать дальнейшие указания и решить, как привлечь другие страны Балтийского моря.
❗️Izmeklēšana saistībā ar šonakt LVRTC zemūdens datu kabeļa bojājumiem turpinās. Esam ciešā sadarbībā ar NATO un Baltijas jūras reģiona valstīm, it īpaši Zviedriju, ņemot vērā, ka bojājums noticis Zviedrijas ekonomiskajā zonā. Esmu personīgi sazinājusies ar Zviedrijas premjeru,… pic.twitter.com/pw9PXEnNcB— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 26, 2025
Поскольку ущерб был обнаружен в экономической зоне Швеции, Силиня связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Она отметила, что в связи с сотрудничеством со Швецией и НАТО было запрошено участие в расследовании шведской береговой охраны.
"Швеция обещала нам любую помощь, какая потребуется", - сказала Силиня.
Она заверила, что инцидент также будет расследован на уголовно-процессуальном уровне, и LVRTC уже передал данные и обстоятельства происшествия в Госполицию, которая совместно с международными партнерами предпринимает необходимые действия.
Премьер-министр отметил, что Латвия извлекла уроки из финского случая.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
В свою очередь, председатель правления LVRTC Озолс на пресс-конференции подчеркнул, что ранее были разработаны решения для перенаправления потока данных в случае повреждения морских кабелей. Данные показывают, что они работают и случившееся не оказало никакого влияния на латвийских пользователей.
Что касается исследовательских и ремонтных работ, Озолс сказал, что LVRTC провел предварительную работу и сотрудничает с зарубежными коллегами, имеющими опыт в проведении подобных работ.
"Мы надеемся как можно скорее определить конкретное время и дату, когда ремонтное судно сможет приступить к обследованию и ремонтным работам", - сказал Озолс.
Он также подчеркнул, что LVRTC инициировал возбуждение уголовного дела в связи с тем, что имуществу центра был нанесен ущерб.
LVRTC также поддерживает связь с клиентами, чтобы обеспечить бесперебойную доступность услуг.
Галерея: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Как сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в В Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.
Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.
В воскресенье днем стало известно, что Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению кабеля. Для проверки этого судна направлен патрульный корабль.
Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.
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