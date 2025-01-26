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Фото и видео Силиня о повреждении кабеля LVRTC: Латвия подготовилась к таким кризисам

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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: @EvikaSilina

Повреждение оптоволоконной сети связи Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) на участке Вентспилс-Готланд не влияет на передачу данных латвийских конечных пользователей, подтвердили премьер-министр Эвика Силиня и председатель правления LVRTC Гирт Озолс на пресс-конференции в воскресенье, 26 января.

На данный момент, подчеркнула премьер, благодаря тому, что Латвия подготовилась к таким возможным кризисам, обеспечивается альтернативная передача данных.

Силиня отметила, что ущерб, скорее всего, нанесен извне и может быть весьма значительным. К делу привлечены также военно-морские силы, которые обследовали потенциальное место происшествия. LVRTC тоже констатировал, что внешний ущерб возможен.

Силиня пояснила, что в воскресенье утром представители ответственных министерств и служб были созваны на совещание, чтобы подвести итоги произошедшего, дать дальнейшие указания и решить, как привлечь другие страны Балтийского моря.

Поскольку ущерб был обнаружен в экономической зоне Швеции, Силиня связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Она отметила, что в связи с сотрудничеством со Швецией и НАТО было запрошено участие в расследовании шведской береговой охраны.

"Швеция обещала нам любую помощь, какая потребуется", - сказала Силиня.

Она заверила, что инцидент также будет расследован на уголовно-процессуальном уровне, и LVRTC уже передал данные и обстоятельства происшествия в Госполицию, которая совместно с международными партнерами предпринимает необходимые действия.

Премьер-министр отметил, что Латвия извлекла уроки из финского случая.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В свою очередь, председатель правления LVRTC Озолс на пресс-конференции подчеркнул, что ранее были разработаны решения для перенаправления потока данных в случае повреждения морских кабелей. Данные показывают, что они работают и случившееся не оказало никакого влияния на латвийских пользователей.

Что касается исследовательских и ремонтных работ, Озолс сказал, что LVRTC провел предварительную работу и сотрудничает с зарубежными коллегами, имеющими опыт в проведении подобных работ.

"Мы надеемся как можно скорее определить конкретное время и дату, когда ремонтное судно сможет приступить к обследованию и ремонтным работам", - сказал Озолс.

Он также подчеркнул, что LVRTC инициировал возбуждение уголовного дела в связи с тем, что имуществу центра был нанесен ущерб.

LVRTC также поддерживает связь с клиентами, чтобы обеспечить бесперебойную доступность услуг.

Галерея: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

Как сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в В Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В воскресенье днем стало известно, что Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению кабеля. Для проверки этого судна направлен патрульный корабль.

Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

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