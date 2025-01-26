Фото и видео Силиня о повреждении кабеля LVRTC: Латвия подготовилась к таким кризисам

"Швеция обещала нам любую помощь, какая потребуется", - сказала Силиня.

Она заверила, что инцидент также будет расследован на уголовно-процессуальном уровне, и LVRTC уже передал данные и обстоятельства происшествия в Госполицию, которая совместно с международными партнерами предпринимает необходимые действия.

Премьер-министр отметил, что Латвия извлекла уроки из финского случая.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В свою очередь, председатель правления LVRTC Озолс на пресс-конференции подчеркнул, что ранее были разработаны решения для перенаправления потока данных в случае повреждения морских кабелей. Данные показывают, что они работают и случившееся не оказало никакого влияния на латвийских пользователей.

Что касается исследовательских и ремонтных работ, Озолс сказал, что LVRTC провел предварительную работу и сотрудничает с зарубежными коллегами, имеющими опыт в проведении подобных работ.

"Мы надеемся как можно скорее определить конкретное время и дату, когда ремонтное судно сможет приступить к обследованию и ремонтным работам", - сказал Озолс.

Он также подчеркнул, что LVRTC инициировал возбуждение уголовного дела в связи с тем, что имуществу центра был нанесен ущерб.

LVRTC также поддерживает связь с клиентами, чтобы обеспечить бесперебойную доступность услуг.

Галерея: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

Как сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в В Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

В воскресенье днем стало известно, что Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению кабеля. Для проверки этого судна направлен патрульный корабль.

Повреждение кабеля LVRTC - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

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