Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, владеющая ходящим под мальтийским флагом балкером Vezhen, отрицает намеренное повреждение подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию и Швецию, сообщает Reuters.
Повреждение кабеля: владелец судна отрицает преднамеренное участие
На кадрах, опубликованных шведской общественной телекомпанией SVT в понедельник, видно, как береговая охрана ночью высаживается на борт судна Vezhen, которое подозревается в саботаже в отношении оптоволоконного кабеля в Балтийском море, принадлежащего Латвийскому государственному центру радио и телевидения (LVRTC). Судно было отведено в шведские воды и встало на якорь к югу от Карлскруны, где оно будет находиться до дальнейших распоряжений. Поблизости находятся катер береговой охраны и патрульное судно.
Как сообщалось, кабель был поврежден рано утром в воскресенье в эксклюзивной экономической зоне Швеции.
Поздно вечером в воскресенье шведская прокуратура объявила, что ведется расследование серьезного саботажа, а одно судно в связи с инцидентом арестовано. По данным шведских СМИ, арестованное судно - Vezhen, принадлежащее крупнейшей болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgares.
Судно с грузом искусственных удобрений вышло в пятницу из российского порта Усть-Луга, направляясь в датский порт Скоген. Около часа ночи в воскресенье оно пересекло кабель, соединяющий Латвию с островом Готланд.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
На фотографиях построенного в 2022 году судна видно, что у одного из якорей отсутствует лопасть, но неясно, когда произошло повреждение. На предыдущих фотографиях оба якоря выглядели целыми.
Navigation Maritime Bulgares отрицает, что ее судно намеренно повредило кабель, и утверждает, что якорь мог сорваться из-за неблагоприятных погодных условий.
Поскольку предполагаемое преступление может быть направлено против интересов Швеции, его расследует Полиция безопасности (SÄPO). Однако представитель SÄPO отказался сообщить обстоятельства, на основании которых Vezhen подозревается в повреждении кабеля.
В связи с расследованием пока не было произведено никаких арестов. Экипаж судна состоит из восьми граждан Болгарии и девяти граждан Мьянмы.
Компания Navigation Maritime Bulgares назначила агента в Швеции и наняла адвоката для "защиты интересов экипажа и компании".
Ранее в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена из-за предполагаемых российских диверсий. В начале января НАТО объявило о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.
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