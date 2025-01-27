Повреждение кабеля: владелец судна отрицает преднамеренное участие

На фотографиях построенного в 2022 году судна видно, что у одного из якорей отсутствует лопасть, но неясно, когда произошло повреждение. На предыдущих фотографиях оба якоря выглядели целыми.

Navigation Maritime Bulgares отрицает, что ее судно намеренно повредило кабель, и утверждает, что якорь мог сорваться из-за неблагоприятных погодных условий.

Поскольку предполагаемое преступление может быть направлено против интересов Швеции, его расследует Полиция безопасности (SÄPO). Однако представитель SÄPO отказался сообщить обстоятельства, на основании которых Vezhen подозревается в повреждении кабеля.

В связи с расследованием пока не было произведено никаких арестов. Экипаж судна состоит из восьми граждан Болгарии и девяти граждан Мьянмы.

Компания Navigation Maritime Bulgares назначила агента в Швеции и наняла адвоката для "защиты интересов экипажа и компании".

Ранее в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена из-за предполагаемых российских диверсий. В начале января НАТО объявило о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против десятков судов российского "теневого флота", но считается, что у России их гораздо больше. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "теневой флот" России, вероятно, насчитывает от 600 до 1000 судов.

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