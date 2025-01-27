Пуданс об инциденте с подводным кабелем: НВС вовлечены по двум направлениям

По его словам, в настоящее время действия больше направлены на расследование и мониторинг различных правонарушений, однако необходимо больше работы по их предупреждению и пресечению.

Что касается инцидента с кабелем LVRTC, то НВС вовлечены по двум направлениям, пояснил Пуданс. Одним из таких действий было требование и координация с союзниками допроса, задержания или досмотра подозрительных судов.

Второе направление, по которому в настоящее время активно работают как шведская сторона, так и LVRTC, - это более точное определение и экспертиза ущерба с целью понимания его причин. Пуданс подчеркнул, что это предоставит дополнительные доказательства и механизмы действий для дальнейшего расследования.

Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время он не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.