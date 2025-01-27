Необходимо уточнить национальное и международное законодательство в отношении реагирования на инциденты в территориальных водах других стран, считает командир Национальных вооруженных сил Каспар Пуданс, сообщает агентство LETA.
Пуданс об инциденте с подводным кабелем: НВС вовлечены по двум направлениям
Он пояснил в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении, что оценивать ситуацию, визуально осматривать, идентифицировать, опрашивать и сопровождать эти суда разрешено. Однако НВС смотрит на следующие шаги, чтобы, когда есть конкретные доказательства и начаты процессы, можно было осуществлять действия по задержанию судов.
В то же время он пояснил, что латвийские силы в первую очередь своими ресурсами патрулируют свои территориальные воды, однако это не мешает работать с союзниками. Например, утром в воскресенье, после того, как было констатировано повреждение кабеля LVRTC в шведских территориальных водах, силы Латвии были ближе всего к первому подозрительному судну и отправились к нему. "Были применены самые близкие и эффективные механизмы, чтобы отреагировать как можно быстрее", - пояснил начальник НВС.
Пуданс также сообщил, что в районе инцидента в воскресенье одновременно находилось более 70 судов.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Он считает, что нужно подумать о дополнительных механизмах по удержанию от совершения различных инцидентов. Один - присутствие, однако это нельзя обеспечить на каждом квадратном километре, отметил Пуданс, добавив, что важно работать над предусмотрением новых возможных действий.
По его словам, в настоящее время действия больше направлены на расследование и мониторинг различных правонарушений, однако необходимо больше работы по их предупреждению и пресечению.
Что касается инцидента с кабелем LVRTC, то НВС вовлечены по двум направлениям, пояснил Пуданс. Одним из таких действий было требование и координация с союзниками допроса, задержания или досмотра подозрительных судов.
Второе направление, по которому в настоящее время активно работают как шведская сторона, так и LVRTC, - это более точное определение и экспертиза ущерба с целью понимания его причин. Пуданс подчеркнул, что это предоставит дополнительные доказательства и механизмы действий для дальнейшего расследования.
Как уже сообщалось, в Балтийском море рано утром в воскресенье был поврежден подводный волоконно-оптический кабель ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC). Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд.
Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту инцидента, подтвердил начальник Госполиции Арманд Рукс. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это повлекло тяжкие последствия, и за умышленное уничтожение или повреждение сети электросвязи общего пользования, если это повлекло тяжкие последствия. В то же время он не исключил возможности появления дополнительных квалификаций в будущем.
Полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию.
Соответственно, в воскресенье, 26 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в саботаже на оптическом кабеле в Балтийском море.
Шведская прокуратура также объявила о начале расследования по факту "тяжкого вредительства" после повреждения подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. Первоначальное расследование ведет Служба безопасности Швеции. В расследовании задействованы несколько органов власти, включая шведскую полицию, береговую охрану и шведские вооруженные силы.
Шведские СМИ сообщили, что было арестовано судно Vezhen. По данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, балкер Vezhen шел под мальтийским флагом и направлялся из Швеции в Данию. Судно Vezhen пересекло кабель около часа ночи в воскресенье 26 января.
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