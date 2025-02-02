Неофициальные источники: Лембергс мог повлиять на поддержку кандидата в президенты Банка Латвии

24 января премьер-министр Эвика Силиня объявила в социальных сетях, что коалиционные партнеры наконец договорились выдвинуть на пост президента Банка Латвии его вице-президента Санту Пургайле.

В этот понедельник после коалиционного совещания журналисты ожидали услышать ее комментарии, но неожиданно Пургайле отозвала свою кандидатуру. Она узнала, что не получит поддержки от Союза зеленых и крестьян.

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Эвика Силиня, премьер-министр ("Новое Единство"):

"Однозначно ясно, что было концептуальное соглашение. И голоса были подсчитаны, чтобы этот кандидат мог быть избран. Я не хочу начинать рассказывать, что именно СЗК фактически сами предлагали выдвинуть предыдущего кандидата. Пусть это останется в истории".

NP: С самого начала Санта Пургайле не была кандидатом "Нового Единства"?

Эвика Силиня: Нет.

Харийс Рокпелнис, депутат Сейма, председатель фракции СЗК: То, что я выражал - это концептуальная поддержка фракции".

NP: Что означает концептуальная поддержка?

Харийс Рокпелнис: Что большинство фракции могло склониться к поддержке госпожи Пургайле. Но окончательного решения у нас еще не было. Процесс шел. В выходные мы поняли полную картину.

Август Бригманис, депутат Сейма (СЗК):

NP: Эвика Силиня пыталась вам звонить и убеждать голосовать индивидуально за Санту Пургайле?

Август Бригманис: Да, я этого не отрицаю. Я лично с ней разговаривал.

NP: Вам не удалось убедить своих коллег по фракции?