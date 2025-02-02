Фарс - так одним словом можно охарактеризовать процесс избрания президента Банка Латвии, осуществленный правящей коалицией. Он демонстрирует не только глубокие разногласия между тремя партиями, но и ослабление авторитета премьер-министра от "Нового Единства" Эвики Силини. Критика сопровождала решение правящей коалиции в декабре прошлого года фактически сорвать выборы президента Банка Латвии. Повторная попытка коалиции договориться о едином кандидате также потерпела фиаско, сообщает в воскресенье, 2 февраля, программа Nekā personīga.
Неофициальные источники: Лембергс мог повлиять на поддержку кандидата в президенты Банка Латвии
Первый срок полномочий президента Банка Латвии Мартиньша Казакса завершился незадолго до Рождества.
Он восстановил репутацию учреждения после коррупционных скандалов, связанных с именем Илмара Римшевича, работал над завершением так называемого капитального ремонта финансового сектора, а также присоединил к Банку Латвии Комиссию по финансовым и капитальным рынкам.
Наименьшая партия коалиции "Прогрессивные" считала, что Казакс должен остаться на второй срок, но у них не было необходимых 10 голосов депутатов Сейма для его выдвижения.
"Новое Единство" не критиковало Казакса, но настойчиво повторяло, что глава центрального банка должен пользоваться поддержкой всех трех коалиционных партий. Премьер намекала, что могут быть и другие кандидаты.
"У нас есть достаточно профессиональные люди, которые работают и в Банке Латвии, и в кредитных учреждениях, так что кандидаты могут быть и оттуда. У нас есть как минимум еще неделя, времени достаточно. Банк Латвии без руководителя не останется, мы, конечно, договоримся. А если не договоримся, будем искать, как провести этот процесс. Ведь это очень важная должность", - сказала 8 декабря 2024 года премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Затем в процесс вмешался Союз зеленых и крестьян (СЗК). Менее чем через час после голосования в Сейме по бюджету на 2025 год они выдвинули на пост президента Банка Латвии Рейниса Берзиньша, председатель совета директоров финансового института развития Altum.
"Новое Единство" и "Прогрессивные" противопоставили Берзиньшу кандидатуру Мартиньша Казакса. Однако, осознав, что Сейм может избрать кандидата от СЗК с поддержкой оппозиции, они сорвали выборы президента Банка Латвии. За день до голосования подписи "Нового Единства" и СЗК под двумя основными кандидатурами были отозваны.
В середине января в процесс вмешался президент страны Эдгар Ринкевич. Он указал, что Банку Латвии нужен руководитель, который мог бы участвовать в заседаниях совета Европейского центрального банка, так как у временно исполняющего обязанности нет такого мандата. Также необходимо решать важные вопросы народного хозяйства и финансового надзора. Кандидаты должны были быть выдвинуты до 31 января.
Оппозиция воспользовалась возможностью и выдвинула на пост президента Банка Латвии того самого Мартиньша Казакса, которого еще месяц назад сама критиковала. Это, по их мнению, сделает обсуждение кандидатов более демократичным и позволит сравнить, кто из номинированных кандидатов является лучшим.
"Все, в том числе на международном уровне, уже смеются над Латвией. В коалиции идут внутренние ссоры, она не способна найти общий язык с оппозицией. Мы решили поставить точку в этой дискуссии и выдвинуть господина Казакса на второй срок", - заявил Эдгар Таварс, председатель парламентской фракции "Объединенного списка".
24 января премьер-министр Эвика Силиня объявила в социальных сетях, что коалиционные партнеры наконец договорились выдвинуть на пост президента Банка Латвии его вице-президента Санту Пургайле.
В этот понедельник после коалиционного совещания журналисты ожидали услышать ее комментарии, но неожиданно Пургайле отозвала свою кандидатуру. Она узнала, что не получит поддержки от Союза зеленых и крестьян.
Эвика Силиня, премьер-министр ("Новое Единство"):
"Однозначно ясно, что было концептуальное соглашение. И голоса были подсчитаны, чтобы этот кандидат мог быть избран. Я не хочу начинать рассказывать, что именно СЗК фактически сами предлагали выдвинуть предыдущего кандидата. Пусть это останется в истории".
NP: С самого начала Санта Пургайле не была кандидатом "Нового Единства"?
Эвика Силиня: Нет.
Харийс Рокпелнис, депутат Сейма, председатель фракции СЗК: То, что я выражал - это концептуальная поддержка фракции".
NP: Что означает концептуальная поддержка?
Харийс Рокпелнис: Что большинство фракции могло склониться к поддержке госпожи Пургайле. Но окончательного решения у нас еще не было. Процесс шел. В выходные мы поняли полную картину.
Август Бригманис, депутат Сейма (СЗК):
NP: Эвика Силиня пыталась вам звонить и убеждать голосовать индивидуально за Санту Пургайле?
Август Бригманис: Да, я этого не отрицаю. Я лично с ней разговаривал.
NP: Вам не удалось убедить своих коллег по фракции?
Август Бригманис: Да, я говорил с коллегами по фракции. А те, кто был против нее, не поддавались никаким аргументам. Они показывали СМС, которые им друзья присылали, мол, если выберут Пургайле, это будет катастрофа. "Могильщик предпринимателей" и так далее. Можно было насчитать, чего только они не получали. То, что не набралось 50 голосов (в Сейме) - это факт.
В кулуарах Сейма говорят, что в выходные против кандидатуры Пургайле выступил лидер партии "Латвии и Вентспилсу", входящей в СЗК, Айвар Лембергс. Он не мог простить бывшей главе Комиссии по финансовым и капитальным рынкам закрытие банковских счетов его компаний после того, как в 2019 году он был внесен в санкционный список США.
Министру СЗК Виктору Валайнису, который сам звонил Санте Пургайле, обещая собрать голоса в Сейме, не удалось выполнить это обещание внутри собственной фракции.
"Я однозначно признаю, что все прошло не так хорошо, как хотелось бы. В будущем нужно смотреть, что можно улучшить в этом процессе. Конечно, сложно предугадать, если партнеры в пятницу обещают одно, а в понедельник происходит что-то другое - такие ситуации в политике бывают. Важен результат. На мой взгляд, избрание Мартиньша Казакса будет хорошим результатом", - сказала Эвика Силиня.
"Новое Единство" и "Прогрессивные" снова выдвинули на пост президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. С поддержкой депутатов "Объединенного списка" и Национального объединения он может быть избран уже в следующий четверг, 6 февраля.
"Этот процесс не был приятным. Но я не политик. Я в нем не участвую. Я сохраняю хладнокровие и профессионально излагаю свою точку зрения о том, что необходимо Латвии", - поделился Мартиньш Казакс, бывший президент Банка Латвии, кандидат на этот пост.
"Этот процесс мог бы завершиться быстрее, без всей этой суматохи. На третьем этапе был также установленный президентом страны срок, что, конечно, оказало дополнительное давление на "Новое Единство". Они ("Новое Единство") не хотели доводить ситуацию до того, чтобы президент взял этот процесс в свои руки", - поделился Андрис Шуваев, председатель парламентской фракции партии "Прогрессивных".
Президент Эдгар Ринкевич, который нередко использует резкие эпитеты, в этот раз мягко назвал работу коалиции "проблематичной". Он предложил изменить порядок выдвижения руководителей таких независимых учреждений, как Банк Латвии и Государственный контроль, а также не разглашать имена кандидатов до их утверждения. В будущем выдвижение можно было бы доверить главе государства.
Nekā personīga стало известно, что промедление "Нового Единства" с выбором кандидата на пост президента Банка Латвии объясняется сложными отношениями внутри самой партии. Первоначально желание баллотироваться выразил председатель Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс, и чтобы этого не допустить, процесс взяла в свои руки премьер-министр.
Министерство финансов тесно сотрудничает с Банком Латвии, но даже у Арвила Ашераденса в этом процессе было мало влияния.
Арвил Ашераденс, министр финансов:
NP: Почему вы не участвовали в поиске следующего президента Банка Латвии, а доверили это премьер-министру, которая не слишком успешно справлялась с этим на протяжении двух месяцев?
Арвил Ашераденс: Проблема в самом механизме выдвижения главы Банка Латвии, который прописан в законе. Это парламентский процесс, и он не зависит от меня. Это не решение ни правительства, ни министра финансов.
NP: Министру финансов не важно, кто займет пост президента Банка Латвии?
Арвил Ашераденс: Важно. Очень важно. И партнерство с Банком Латвии имеет решающее значение. Мы работаем вместе очень хорошо. Но еще раз - это в руках парламента.
В настоящее время в совете Банка Латвии есть одна вакантная должность. Весной освободятся еще две. Кандидатов предлагает руководитель учреждения, а утверждает Сейм.
Мартиньш Казакс, бывший президент Банка Латвии, кандидат:
NP: Насколько сильно во время вашего предыдущего срока вы ощущали нездоровый интерес со стороны политиков?
Мартиньш Казакс: Время от времени. Но я не позволял этому повлиять. В законе четко прописано, что независимость центрального банка - один из принципов. Это также один из краеугольных камней демократии, и моя обязанность - его защищать.
По подсчетам Nekā personīga, на голосовании в Сейме в следующий четверг за Мартиньша Казакса могут проголосовать 58 депутатов.
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