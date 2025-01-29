Президент Латвии Эдгар Ринкевич ожидает дискуссии о том, не должен ли выдвигать кандидата на должность Банка Латвии глава государства.
Ринкевич: выбор кандидата на пост главы Банка Латвии следует поручить президенту
В среду, 29 января, Ринкевич во время встречи с премьер-министром Эвикой Силиней сообщил, что в пятницу, 31 января, намерен встретиться с руководителями фракций Сейма. На этой встрече президент планирует представить не только законодательную инициативу о снижении порога инициирования референдумов, но и обсудить процесс выбора кандидатов в президенты Банка Латвии, который "уже становится легендарным".
По его словам, в этом процессе наблюдаются и политические, и структурные проблемы, поэтому с руководителями фракций нужно обсудить, насколько адекватна процедура выдвижения кандидатов в настоящее время. Если депутаты сами выдвигают кандидатов на те или иные должности, как это происходит с кандидатами в президенты Банка Латвии и руководители Госконтроля, а затем сами голосуют за этих кандидатов, то это создает проблемы, считает Ринкевич.
Другое дело, по словам президента, если кандидата выдвигает кто-то со стороны, ориентируясь на то, есть ли у него политическая поддержка, а имя кандидата называет только тогда, когда становится ясно, что у него есть шансы на избрание. По словам президента, процесс, который наблюдается в последнее время, свидетельствует о том, что он, мягко говоря, непродуманный.
"Это не только вызвало резонанс в обществе, но и оставило осадок у кандидатов, к которым обращались политики, которые согласились быть кандидатами и были отозваны. Вопрос о том, кто выбирает кандидата - президент, другой человек или правительство, - открыт для обсуждения. На мой взгляд, это право должно быть передано президенту", - сказал Ринкевич.
"Речь идет не о том, чтобы в последний момент изменить закон в пользу того или иного кандидата, но я вижу структурные моменты, которые нужно улучшить, и это вопрос также политического характера", - сказал президент журналистам.
Как сообщалось, на прошлой неделе оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение выдвинули на второй срок кандидатуру бывшего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. Правящая коалиция в пятницу выдвинула общего кандидата - заместителя президента Банка Латвии Санту Пургайле, но уже в понедельник входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян отказался ее поддержать, поэтому она сняла свою кандидатуру. Сразу после этого "Новое Единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат Казакса.
В конце прошлого года "Новое Единство" и "Прогрессивные" уже выдвигали кандидатуру Казакса, но тогда его не поддержал Союз зеленых и крестьян, выдвинувший собственного кандидата.
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