Ринкевич: выбор кандидата на пост главы Банка Латвии следует поручить президенту

В среду, 29 января, Ринкевич во время встречи с премьер-министром Эвикой Силиней сообщил, что в пятницу, 31 января, намерен встретиться с руководителями фракций Сейма. На этой встрече президент планирует представить не только законодательную инициативу о снижении порога инициирования референдумов, но и обсудить процесс выбора кандидатов в президенты Банка Латвии, который "уже становится легендарным".

По его словам, в этом процессе наблюдаются и политические, и структурные проблемы, поэтому с руководителями фракций нужно обсудить, насколько адекватна процедура выдвижения кандидатов в настоящее время. Если депутаты сами выдвигают кандидатов на те или иные должности, как это происходит с кандидатами в президенты Банка Латвии и руководители Госконтроля, а затем сами голосуют за этих кандидатов, то это создает проблемы, считает Ринкевич.