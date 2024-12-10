На должность президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата

У "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, его может поддержать и независимый депутат Игорь Раев, что вместе с девятью голосами "Прогрессивных" составляет 35 голосов за Казакса.

Фракция СЗК в Сейме имеет 16 депутатов, ее поддерживает депутат Олег Буров, что означает, что за Берзиньша будет как минимум 17 голосов.

Срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса истекает 21 декабря.

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