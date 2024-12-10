На пост президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата - "Прогрессивные" вместе с "Новым Единством" выдвинули действующего президента Мартиньша Казакса, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - председателя правления финансового учреждения развития Altum Рейниса Берзиньша, а партия "Стабильности!" - финансиста Павла Кузьмина.
На должность президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата
У "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, его может поддержать и независимый депутат Игорь Раев, что вместе с девятью голосами "Прогрессивных" составляет 35 голосов за Казакса.
Фракция СЗК в Сейме имеет 16 депутатов, ее поддерживает депутат Олег Буров, что означает, что за Берзиньша будет как минимум 17 голосов.
Срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса истекает 21 декабря.
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