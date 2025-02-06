Введение "базовых пенсий". Министр рассказал, когда будет принято решение

Ранее сообщалось, что Министерство благосостояния стремится ввести "базовую пенсию" для всех получателей пенсии по возрасту аналогично тому, как это уже реализовано в Эстонии и Литве.

"Базовая пенсия" представляла бы собой регулярную ежемесячную выплату из государственного основного бюджета, которая начислялась бы дополнительно к пенсии по возрасту, рассчитанной на основе взносов социального страхования.

Она выплачивалась бы всем пенсионерам.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния, Улдис Аугулис подчеркнул, что это очень важный аспект, поскольку он даст нынешним и будущим пенсионерам чувство стабильности и уверенность в том, что их трудовой путь оценен.

По его словам, внедрение "базовой пенсии" потребует значительных финансовых затрат, но он считает, что к этому следует стремиться.

Обсуждая возможные надбавки к пенсии по возрасту за каждый год страхового стажа, представители Минблага сообщили, что на данный момент разработано несколько возможных вариантов реализации этой идеи начиная с 2029 года.