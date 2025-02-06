Решение о "базовой пенсии" должно быть принято уже в этом году, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис на заседании Совета по делам пожилых людей в четверг, 6 февраля.
Введение "базовых пенсий". Министр рассказал, когда будет принято решение
Ранее сообщалось, что Министерство благосостояния стремится ввести "базовую пенсию" для всех получателей пенсии по возрасту аналогично тому, как это уже реализовано в Эстонии и Литве.
"Базовая пенсия" представляла бы собой регулярную ежемесячную выплату из государственного основного бюджета, которая начислялась бы дополнительно к пенсии по возрасту, рассчитанной на основе взносов социального страхования.
Она выплачивалась бы всем пенсионерам.
Как сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния, Улдис Аугулис подчеркнул, что это очень важный аспект, поскольку он даст нынешним и будущим пенсионерам чувство стабильности и уверенность в том, что их трудовой путь оценен.
По его словам, внедрение "базовой пенсии" потребует значительных финансовых затрат, но он считает, что к этому следует стремиться.
Обсуждая возможные надбавки к пенсии по возрасту за каждый год страхового стажа, представители Минблага сообщили, что на данный момент разработано несколько возможных вариантов реализации этой идеи начиная с 2029 года.
Министр благосостояния заявил, что окончательный вариант должен учитывать весь трудовой стаж пенсионера, а не только годы после 1996-го.
В прошлом году средний размер пенсии в Латвии составлял 580,96 евро, сообщили представители Минблага на заседании Совета по делам пожилых людей.
В 2023 году большинство пенсионеров (45%) получали пенсию в размере от 500 до 1000 евро, еще 31% - от 350 до 500 евро. Пенсию свыше 1000 евро получали 8% пенсионеров, а минимальную пенсию - 16% от общего числа пенсионеров.
Всего в 2024 году пенсию по возрасту в Латвии получали 436 893 человека. Средний возраст пенсионеров составлял 75 лет, а средний трудовой стаж достигал 39 лет.
По данным Минблага, в прошлом году на пенсию вышли 22 000 человек, и средний размер их пенсии составил 628 евро. Средний трудовой стаж среди них был 35,8 года, а средний возраст - 64 года.
Совет по делам пожилых людей - это консультативно-координационный орган, созданный для содействия эффективному сотрудничеству общественных организаций и государственных структур в выявлении, оценке и решении проблем пенсионеров.
Совет возглавляет министр благосостояния, а в его состав входят представители различных организаций пенсионеров, а также представители Министерства культуры, Министерства здравоохранения, Государственной канцелярии и Союза самоуправлений Латвии.
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