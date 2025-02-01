Рост зарплат и пенсий в Латвии всегда был в эпицентре внимания общества. Если посмотреть на последние, то единственные изменения могут быть связаны с индексацией пенсий, которые являются лишь запоздалым компенсирующим фактором по отношению к общему росту цен. Таким образом, если только инфляция не держится в районе нуля или не наступает инфляция, реальная покупательная способность наших пенсионеров снижается. Кроме того, надо считаться с тем, что потребительская корзина пенсионеров отличается от средней по стране, по которой рассчитывается индекс потребительских цен, а соответственно и инфляция. Так, например, при базовой инфляции в 2% покупательная способность пенсионера из-за изменения цен на продукты питания, коммунальные услуги и лекарства может упасть на 5% и более, в то время как индексация пенсии не успевает за ростом расходов. Таким образом, сейчас главный рост благосостояния жителей страны может быть связан с изменениями в зарплатах. Однако и здесь ситуация неоднозначна. Каковы потенциальные сценарии - в продолжении статьи TVNET+.