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Зарплаты будут расти. Повлечет ли это за собой рост покупательной способности?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Девушка в магазине
Девушка в магазине Фото: Midjourney/TVNET

Несмотря на растущую неопределенность в мире, которая усложняет экономическое планирование, кошельки жителей Латвии в этом году могут стать немного толще. Более сложный вопрос - смогут ли растущие доходы покрыть растущий уровень цен.

Рост зарплат и пенсий в Латвии всегда был в эпицентре внимания общества. Если посмотреть на последние, то единственные изменения могут быть связаны с индексацией пенсий, которые являются лишь запоздалым компенсирующим фактором по отношению к общему росту цен. Таким образом, если только инфляция не держится в районе нуля или не наступает инфляция, реальная покупательная способность наших пенсионеров снижается. Кроме того, надо считаться с тем, что потребительская корзина пенсионеров отличается от средней по стране, по которой рассчитывается индекс потребительских цен, а соответственно и инфляция. Так, например, при базовой инфляции в 2% покупательная способность пенсионера из-за изменения цен на продукты питания, коммунальные услуги и лекарства может упасть на 5% и более, в то время как индексация пенсии не успевает за ростом расходов. Таким образом, сейчас главный рост благосостояния жителей страны может быть связан с изменениями в зарплатах. Однако и здесь ситуация неоднозначна. Каковы потенциальные сценарии - в продолжении статьи TVNET+.

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