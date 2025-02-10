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Министр прокомментировал решения некоторых больниц перейти на автономное электроснабжение

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Хосам Абу Мери
Хосам Абу Мери Фото: Evija Trifanova/LETA

При отключении Латвии от российской энергосети решение некоторых руководителей больниц перейти на автономное электроснабжение "было успешным", сообщила агентству LETA советница министра здравоохранения Хосама Абу Мери по вопросам коммуникации Илона Оша.

В минувшие выходные страны Балтии отключились от контролируемой Россией энергосети и подключились к европейской.

В процессе переключения проблем с энергоснабжением не наблюдалось - ни в субботу после отключения от российской энергосистемы, ни в воскресенье после синхронизации с европейской сетью.

Перед изменениями, возможно, под влиянием российских информационных операций, в обществе распространялись сообщения и предположения о возможных перебоях в электроснабжении во время переключения.

Ответственные лица призывали общественность критически оценивать информацию и не поддаваться провокациям. Тем не менее, например, четыре больницы решили перейти на свои генераторы, а в некоторых самоуправлениях Латгале рассматривалась возможность отключения светофоров.

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Как сообщили агентству LETA в бюро Абу Мери, при отключении от российской энергосети руководители больниц, оценивая риски, могли самостоятельно принять решение о переходе на автономное электроснабжение.

Отключение от российской энергосистемы и синхронизация с европейской сетью готовились на протяжении нескольких месяцев, в ходе чего совместно с больницами и другими медицинскими учреждениями обсуждался предстоящий процесс, алгоритмы действий и возможные риски. Каждый руководитель больницы, оценив риски, мог принять необходимые меры.

"Руководство медицинских учреждений, как ответственные хозяева, могли принимать собственные решения, и я считаю, что это было успешным", - отметил Абу Мери.

Министр выразил удовлетворение и благодарность за подготовку и процесс переключения, подчеркнув, что все больницы в этот период полностью обеспечивали медицинские услуги без перебоев.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на автономное электроснабжение перешли Даугавпилсская региональная больница, Клиническая университетская больница им. Страдыня и Резекненская больница, а также автономное электроснабжение было обеспечено котельной Балвской больницы.

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