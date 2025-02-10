Министр прокомментировал решения некоторых больниц перейти на автономное электроснабжение

В минувшие выходные страны Балтии отключились от контролируемой Россией энергосети и подключились к европейской.

В процессе переключения проблем с энергоснабжением не наблюдалось - ни в субботу после отключения от российской энергосистемы, ни в воскресенье после синхронизации с европейской сетью.

Перед изменениями, возможно, под влиянием российских информационных операций, в обществе распространялись сообщения и предположения о возможных перебоях в электроснабжении во время переключения.

Ответственные лица призывали общественность критически оценивать информацию и не поддаваться провокациям. Тем не менее, например, четыре больницы решили перейти на свои генераторы, а в некоторых самоуправлениях Латгале рассматривалась возможность отключения светофоров.

Как сообщили агентству LETA в бюро Абу Мери, при отключении от российской энергосети руководители больниц, оценивая риски, могли самостоятельно принять решение о переходе на автономное электроснабжение.

Отключение от российской энергосистемы и синхронизация с европейской сетью готовились на протяжении нескольких месяцев, в ходе чего совместно с больницами и другими медицинскими учреждениями обсуждался предстоящий процесс, алгоритмы действий и возможные риски. Каждый руководитель больницы, оценив риски, мог принять необходимые меры.

"Руководство медицинских учреждений, как ответственные хозяева, могли принимать собственные решения, и я считаю, что это было успешным", - отметил Абу Мери.

Министр выразил удовлетворение и благодарность за подготовку и процесс переключения, подчеркнув, что все больницы в этот период полностью обеспечивали медицинские услуги без перебоев.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на автономное электроснабжение перешли Даугавпилсская региональная больница, Клиническая университетская больница им. Страдыня и Резекненская больница, а также автономное электроснабжение было обеспечено котельной Балвской больницы.

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