Фото Ряд крупных больниц на некоторое время перешли на электропитание от генераторов

в настоящее время больница Резекне работает в обычном режиме.

"Министерство здравоохранения находится в тесном контакте с больницами и информировано о работе каждой из них. Все больницы работают и оказывают медицинскую помощь населению", - говорится в заявлении министерства.

Как ранее сообщалось, в эти выходные страны Балтии отсоединятся от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключатся к единой европейской энергосистеме. На данный момент уже успешно проведено отключение от БРЭЛЛ. В течение суток три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения.

Галерея: Подстанция "Резекне" отключается от единой энергосистемы России

Между тем, ​Инспекция здравоохранения в пятницу, 7 февраля, выступила с предупреждением о распространении недостоверных новостей, связанных с отключением электроснабжения в больницах. Заявление инспекции размещено в социальных сетях.

Отключение от российской электросети породило различные спекуляции, а также распространение дезинформации об этом событии.

"Началось массовое распространение фальшивых новостей. Инспекция здравоохранения дистанцируется от подобной дезинформации!", - говорится в заявлении ведомства.

"Люди, не покупайтесь на это!", - призывает Инспекция.

Ведомство также опубликовало типичный пример фейковых новостей, которые в настоящее время распространяются не только в социальных сетях, но и, по имеющейся у TVNET информации, в чатах приложения WhatsApp, включая школьные чаты.

В свою очередь журналисты TVNET тоже получили фейковую новость, которую люди пересылали друг другу в WhatsApp: "Передайте всем своим информацию, чтобы на работе и дома утром с 8:00 до 10:00 полностью отключили электричество, проще говоря - вырубили пробки. Пришло сообщение из Инспекции здравоохранения, что с 8 до 10 будут большие колебания напряжения на проводах, а это значит, что при больших киловаттах вся техника может задымиться. Больницам было приказано полностью отключить электричество на это время. Tukuma piens также принял решение отключить все на это время".

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