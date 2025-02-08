Больницы Резекне, Даугавпилса и Университетская клиническая больница имени Страдиня по собственной инициативе на несколько часов в субботу, 8 февраля, переходили на использование генераторов для обеспечения зданий электроэнергией, сообщили Министерство климата и энергетики (KEM) и Министерство здравоохранения (VM).
Фото ⟩ Ряд крупных больниц на некоторое время перешли на электропитание от генераторов
Руководитель отдела коммуникаций VM Оскар Шнейдерс сообщил, что, согласно поступившей из больниц после 10:00 информации, на автономное электроснабжение переходили Даугавпилсская краевая больница, Клиническая университетская больница имени Страдиня и Резекненская больница. Также было обеспечено автономное электроснабжение в котельной больницы в Балви.
Как сообщило KEM, Резекненская больница по собственной инициативе, без согласования с Министерством здравоохранения или КЕМ, перешла на автономный режим работы, то есть обеспечивала себя электроэнергией от генераторов, с 6:30 до 10:00.
Работа больницы не была нарушена, но в некоторых палатах нельзя было заряжать телефоны или пользоваться электрическими кроватями. Чтобы не вызывать стресс, было решено не просить больницу подключиться к общей сети раньше.
По словам представителя VM Шнейдерса, в ходе подготовки к синхронизации "больницы были тщательно проинформированы о предстоящем процессе, включая возможные риски".
"Руководитель каждой больницы, оценив их, принимал решение о необходимых мерах. Из 21 больницы неотложной медицинской помощи небольшая часть, включая Резекненскую больницу, по собственной инициативе решила перейти на автономное электроснабжение", - сказал Шнейдерс.
Представитель министерства подчеркивает, что
в настоящее время больница Резекне работает в обычном режиме.
"Министерство здравоохранения находится в тесном контакте с больницами и информировано о работе каждой из них. Все больницы работают и оказывают медицинскую помощь населению", - говорится в заявлении министерства.
Как ранее сообщалось, в эти выходные страны Балтии отсоединятся от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключатся к единой европейской энергосистеме. На данный момент уже успешно проведено отключение от БРЭЛЛ. В течение суток три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения.
Галерея: Подстанция "Резекне" отключается от единой энергосистемы России
Между тем, Инспекция здравоохранения в пятницу, 7 февраля, выступила с предупреждением о распространении недостоверных новостей, связанных с отключением электроснабжения в больницах. Заявление инспекции размещено в социальных сетях.
Отключение от российской электросети породило различные спекуляции, а также распространение дезинформации об этом событии.
"Началось массовое распространение фальшивых новостей. Инспекция здравоохранения дистанцируется от подобной дезинформации!", - говорится в заявлении ведомства.
"Люди, не покупайтесь на это!", - призывает Инспекция.
Ведомство также опубликовало типичный пример фейковых новостей, которые в настоящее время распространяются не только в социальных сетях, но и, по имеющейся у TVNET информации, в чатах приложения WhatsApp, включая школьные чаты.
В свою очередь журналисты TVNET тоже получили фейковую новость, которую люди пересылали друг другу в WhatsApp: "Передайте всем своим информацию, чтобы на работе и дома утром с 8:00 до 10:00 полностью отключили электричество, проще говоря - вырубили пробки. Пришло сообщение из Инспекции здравоохранения, что с 8 до 10 будут большие колебания напряжения на проводах, а это значит, что при больших киловаттах вся техника может задымиться. Больницам было приказано полностью отключить электричество на это время. Tukuma piens также принял решение отключить все на это время".
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