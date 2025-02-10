Инциденты во время подключения к европейской сети: комментарий полиции и МВД

Несмотря на то, что перед переключением в обществе царили обоснованные опасения по поводу инцидентов безопасности, благодаря тесному сотрудничеству служб в круглосуточном режиме, инцидентов констатировано не было.

Отвечая на вопрос, действительно ли не было подозрительных случаев, таких как неизвестный беспилотник, Козловскис признал, что один случай был, но он точно не был связан с переключением электросетей, и в этом случае человек был задержан. Инцидент, о котором идет речь, произошел в Инчукалнсе, где создано подземное газохранилище.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения признал, что на выходных вблизи объектов критической инфраструктуры и других объектов были зафиксированы несколько нарушений, но они не трактуются как выраженные попытки саботажа, однако на них нужно было реагировать.