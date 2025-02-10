В минувшие выходные во время подключения стран Балтии к единой европейской сети в Латвии не было обнаружено угроз физической безопасности, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио.
Инциденты во время подключения к европейской сети: комментарий полиции и МВД
Несмотря на то, что перед переключением в обществе царили обоснованные опасения по поводу инцидентов безопасности, благодаря тесному сотрудничеству служб в круглосуточном режиме, инцидентов констатировано не было.
Отвечая на вопрос, действительно ли не было подозрительных случаев, таких как неизвестный беспилотник, Козловскис признал, что один случай был, но он точно не был связан с переключением электросетей, и в этом случае человек был задержан. Инцидент, о котором идет речь, произошел в Инчукалнсе, где создано подземное газохранилище.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения признал, что на выходных вблизи объектов критической инфраструктуры и других объектов были зафиксированы несколько нарушений, но они не трактуются как выраженные попытки саботажа, однако на них нужно было реагировать.
"Те же самые беспилотники где-то появлялись. Люди по разным причинам пытаются, так сказать, наблюдать за округой или в своих интересах, или в чьих-то других, в том числе нельзя исключать разведывательный интерес, и в то же время все время это нужно проверять - надо работать и быть способными как идентифицировать пилота, так и нейтрализовать работу дрона", - пояснил Рукс.
Министр внутренних дел сообщил на Латвийском радио, что на выходных осуществлялся и мониторинг информационного пространства, в котором в связи с переключением электросетей, конечно, наблюдалась дезинформация, но ничего удивительного не произошло.
Он добавил, что службы внутренних дел по-прежнему работают в усиленном режиме, так как осознают, что в условиях гибридной войны желание враждебных стран навредить Латвии весьма велико.
Как сообщалось, в минувшие выходные страны Балтии успешно отключились от единой энергетической системы России, или так называемого контура БРЭЛЛ, и подключились к единой энергетической сети Европы.
Ожидалось, что указанный переход может сопровождаться инцидентами безопасности, поэтому ответственные службы работали в усиленном режиме.
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