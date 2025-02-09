Больница Страдиня объяснила решение временно перейти на электропитание от генераторов

Он отметил, что в это время больница продолжала оказывать как плановые, так и экстренные услуги, включая операции и реанимационную работу. Не было никаких проблем ни с автономной работой, ни с переключением на общую энергосистему.

Для PSKUS это, помимо прочего, стало возможностью проверить свою готовность к чрезвычайным ситуациям, подчеркнул Шмитиньш. По его словам, в результате было установлено, что больница и в таких обстоятельствах может предоставлять полный спектр услуг.

В субботу больница обеспечивала автономное питание в течение 12 часов. Как отметил представитель PSKUS, предполагается, что при необходимости медицинское учреждение сможет работать в таком режиме неограниченное время.

Ранее сообщалось, что во время переподключения стран Балтии к европейской энергосистеме больницы Резекне, Даугавпилса и Университетская клиническая больница имени Страдиня перешли на питание от генераторов.

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По словам представителя Министерства здравоохранения Оскара Шнейдерса, в ходе подготовки к процедуре переключения "больницы были тщательно проинформированы о предстоящем процессе и возможных рисках".

Отключение стран Балтии от российской электросети в субботу и подключение к единой европейской системе в воскресенье прошло успешно.

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