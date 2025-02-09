Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня (PSKUS) в субботу, 8 февраля, когда начался процесс переподключения Латвии и других стран Балтии с российской энергосистемы на европейскую, перешла энергообеспечение от генераторов, чтобы исключить риски безопасности для пациентов и оборудования и обеспечить непрерывность работы больницы, сообщил агентству LETA руководитель отдела безопасности больницы Матис Шмитиньш.
Больница Страдиня объяснила решение временно перейти на электропитание от генераторов
Он отметил, что в это время больница продолжала оказывать как плановые, так и экстренные услуги, включая операции и реанимационную работу. Не было никаких проблем ни с автономной работой, ни с переключением на общую энергосистему.
Для PSKUS это, помимо прочего, стало возможностью проверить свою готовность к чрезвычайным ситуациям, подчеркнул Шмитиньш. По его словам, в результате было установлено, что больница и в таких обстоятельствах может предоставлять полный спектр услуг.
В субботу больница обеспечивала автономное питание в течение 12 часов. Как отметил представитель PSKUS, предполагается, что при необходимости медицинское учреждение сможет работать в таком режиме неограниченное время.
Ранее сообщалось, что во время переподключения стран Балтии к европейской энергосистеме больницы Резекне, Даугавпилса и Университетская клиническая больница имени Страдиня перешли на питание от генераторов.
По словам представителя Министерства здравоохранения Оскара Шнейдерса, в ходе подготовки к процедуре переключения "больницы были тщательно проинформированы о предстоящем процессе и возможных рисках".
Отключение стран Балтии от российской электросети в субботу и подключение к единой европейской системе в воскресенье прошло успешно.
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