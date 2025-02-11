На центральную станцию для Rail Baltica, возможно, пустят деньги из фонда ЕС

В рамках Фонда восстановления Евросоюз выделял средства всем странам ЕС, для Латвии было зарезервировано почти два миллиарда евро - деньги планировались для того, чтобы помочь стране оправиться от пандемии Covid-19, однако затем Россия начала войну. Впрочем, для того, чтобы пустить эти деньги в дело, нужны конкретные проекты.

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"Из доступных почти двух миллиардов евро Латвия уже получила в виде платежей более 800 миллионов евро и подала заявку на следующий платеж в размере 275 миллионов евро" - прокомментировал ситуацию еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис,

По данным Министерства финансов, Латвия уже определилась с тем, как потратить 87,5% средств еврофонда, остаются еще порядка 200 миллионов, и их необходимо пристроить до августа 2026 года.

Нашлись деньги и на Rail Baltica - Еврокомиссия дала добро на то, чтобы перераспределить 114 миллионов евро на проект центральной станции. Решение может быть принято уже скоро, однако это также означает, что стране теперь придется искать свою часть софинансирования.