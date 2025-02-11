В понедельник, 10 февраля, в Риге состоялась пресс-конференция, на которой Министерство финансов отчиталось, на что Латвия планирует потратить около двух миллиардов евро, доступных из Фонда восстановления ЕС. Как сообщает передача "Сегодня вечером" на LSM+, нашлись деньги и для Rail Baltica.
На центральную станцию для Rail Baltica, возможно, пустят деньги из фонда ЕС
В рамках Фонда восстановления Евросоюз выделял средства всем странам ЕС, для Латвии было зарезервировано почти два миллиарда евро - деньги планировались для того, чтобы помочь стране оправиться от пандемии Covid-19, однако затем Россия начала войну. Впрочем, для того, чтобы пустить эти деньги в дело, нужны конкретные проекты.
"Из доступных почти двух миллиардов евро Латвия уже получила в виде платежей более 800 миллионов евро и подала заявку на следующий платеж в размере 275 миллионов евро" - прокомментировал ситуацию еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис,
По данным Министерства финансов, Латвия уже определилась с тем, как потратить 87,5% средств еврофонда, остаются еще порядка 200 миллионов, и их необходимо пристроить до августа 2026 года.
Нашлись деньги и на Rail Baltica - Еврокомиссия дала добро на то, чтобы перераспределить 114 миллионов евро на проект центральной станции. Решение может быть принято уже скоро, однако это также означает, что стране теперь придется искать свою часть софинансирования.
Кроме того, на деньги их европейского Фонда восстановления планируется построить велодорожки и центры управления катастрофы, улучшить систему общественного транспорта и инфраструктуру больниц. Улучшения ожидаются и в других сферах.
Как уже сообщалось, Совет совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail решил до 20 февраля отложить вопрос о финансировании в размере 9 млн евро, необходимом для покрытия расходов совместного предприятия.
Ранее председатель правления RB Rail Марко Кивила отметил, что софинансирование из латвийского бюджета, необходимое для реализации мероприятий по проекту в 2025 году, составляет 9,026 млн евро.
Кивила пояснил, что информация о максимально необходимом на 2025 год финансировании RB Rail была предоставлена со стороны компании еще в феврале 2024 года с дополнительной информацией в августе 2024 года.
В свою очередь премьер Эвика Силиня во вторник, 28 января, после заседания правительства отметила, что не примет никакого шантажа со стороны команды Rail Baltica, пока в проекте не будет найдена экономия. "Есть установка, что эти расходы, которые были установлены ранее, должны быть снижены как минимум на 20%", - отметила глава правительства.
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