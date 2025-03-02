Программа: означает ли потворство США России конец НАТО? Отвечают эксперты

На этой неделе весь мир мог наблюдать, как администрация президента США Дональда Трампа пыталась унизить якобы своего союзника - президента Украины Владимира Зеленского - прямо перед телекамерами в Белом доме. В программе De Facto сообщается, что Трамп отчаянно пытается выступить посредником в заключении мирного соглашения в Украине, которое без четких гарантий безопасности со стороны США будет в лучшем случае перемирием. Более того, уже на начальном этапе переговоров США угождают России.
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В самом начале своего второго президентского срока Трамп до основания потряс доверие, которое США десятилетиями строили в отношениях с европейскими странами в сфере безопасности. В первые недели было сказано немало, но стоит отметить хотя бы пару моментов.
Министр обороны Трампа Пит Хегсет на первом заседании группы по вопросам обороны Украины заявил, что кровопролитие должно прекратиться, а мир - быть заключенным. Вступление Украины в НАТО и возвращение к довоенным границам нереалистичны, а европейцам самим следует заботиться о безопасности континента.
"Мы здесь сегодня, чтобы прямо и недвусмысленно сказать, что жесткая стратегическая реальность не позволяет США сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы", - заявил Хегсет.
Несколько дней спустя вице-президент США Джеймс Ди Вэнс поучал лидеров европейских стран на конференции в Мюнхене: "Угроза, которая беспокоит меня больше всего в отношении Европы - это не Россия, не Китай, не какой-либо другой внешний игрок. Меня беспокоят угрозы изнутри: отказ Европы от некоторых ее базовых ценностей".
Выступление Вэнса заставило многих в Европе воспринимать США как противника. Не стал ли вице-президент Трампа вестником распада трансатлантического альянса? Опрошенные De Facto эксперты соглашаются, что тенденции не радуют, но делать громкие выводы пока рано.
"Я бы сказал, что хоронить трансатлантическое сотрудничество в сфере безопасности немного преждевременно, потому что если посмотреть на ряд вещей, которые Трамп подчеркивает - например, что европейцам следует брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, - то эта позиция существует еще со времен президентства Барака Обамы. Единственное различие - в стиле подачи", - отмечает директор Центра восточноевропейской политики Марис Цепуритис.
"Наступило ли время для паники? Определенно нет. Но сейчас самое время для всех европейских стран, которые твердо стоят на принципах демократии, взять на себя большую ответственность", - призывает профессор Латвийского университета Жанета Озолиня.
Трамп стремительно продвигает переговоры о мире в Украине, причем уже на старте уступая России. США вместе с Россией проголосовали против резолюции ООН - еще недавно такое было трудно представить. Обе страны сели за стол переговоров без участия Европы и, что самое главное, без Украины. Более того, Трамп назвал диктатором не Владимира Путина, а Владимира Зеленского и обвинил украинцев в начале войны.
"Это можно было уладить очень легко. Даже посредственный переговорщик мог решить это еще несколько лет назад. Без значительных потерь территорий, с минимальными территориальными уступками, без потери жизней. И без разрушенных городов. Великолепные золотые купола, которые теперь разрушены, их уже не восстановить", - заявил Трамп в одном из своих выступлений в этом месяце и продолжил: "А теперь я слышу: "Ой, нас не пригласили". Где вы были три года назад? Вам не стоило этого начинать. Вы могли договориться".
Резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского поутихли перед подписанием соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине. Зеленский согласился на сделку после того, как США исключили требование о поставках природных ресурсов на сумму 500 миллиардов долларов. Однако неприязнь Трампа к Зеленскому вновь проявилась во время их встречи в Вашингтоне.
Перед телекамерами Трамп обвинил Зеленского в том, что тот рискует развязать Третью мировую войну и ведет себя крайне неуважительно по отношению к США. Вице-президент Вэнс вмешался с критикой, заявив, что Зеленский был недостаточно благодарен.
Зеленского попросили покинуть Белый дом, а соглашение о добыче в Украине так и не было подписано.
Позже Трамп вышел к журналистам и пояснил, что не может позволить Зеленскому продолжать воевать при поддержке США.
В свою очередь, Зеленский в интервью Fox News признал, что без поддержки США воевать было бы сложно, но украинцы не могут предать свои ценности и свободу.
Высказывания и резкие действия Трампа, скорее, свидетельствуют о том, что его интересует не столько долговременный мир в Украине, сколько восстановление двусторонних отношений с Россией.
"Думаю, что главная цель, исходя из общей стратегии США, - избавиться от этого конфликта, потому что нужно сосредоточиться на Китае. В Вашингтоне есть некоторые циничные голоса, которые говорят, что соглашение о прекращении войны могло бы быть достойно Нобелевской премии мира. Не утверждаю, что это главная цель. Но если серьезно, то речь идет о соглашении для окончания войны, но непонятно, осознает ли администрация Трампа все подводные камни и сложности", - отмечает представитель Фонда имени Фридриха Эберта в США и Канаде Райнхард Крумм.
"Сейчас США ставят себя в один ряд с Путиным, Лукашенко и Си. Для него [Трампа] не так важно быть единственным мировым лидером, но ему нравится находиться в компании громких, авторитарных правителей. (…) Эта сделка между США и Украиной - еще один показатель внешней политики, ориентированной в первую очередь на экономические интересы, где приоритет отдается выгоде и прибыли, а не долгосрочному партнерству", - считает Жанета Озолиня.
Отказ США от жесткой позиции в отношении России в российских СМИ преподносится как большая победа Кремля. Цепуритис напоминает, что Россия больше уважает силовой подход, поэтому изменение позиции США в Москве воспримут как достижение.
После стремительных событий Франция и Великобритания взяли на себя определенную роль в обеспечении безопасности Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон открыто опровергал ложные заявления Трампа, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер также прибыл в Белый дом, пытаясь добиться от США поддержки европейских миротворческих сил в Украине. Однако на данный момент соглашение о гарантиях безопасности США для Украины достигнуто не было.
"Трамп воспринимает Европейский союз как конкурента. Он считает, что ЕС ведет себя несправедливо по отношению к США, особенно в вопросах торговли. Думаю, Трамп хочет сделать отношения с европейскими странами двусторонними. Другими словами, он предпочтет говорить отдельно с Францией, отдельно с Германией, отдельно с Польшей, возможно, даже отдельно с Латвией, избегая общения с ЕС в целом", - считает Райнхард Крумм.
Какой же подход к президенту Трампу был бы правильным: льстить, критиковать или молчать?
"Нет, вам совсем не обязательно молчать, но не стоит попадаться в ловушку, надеясь на двусторонние переговоры с США ради получения лучшего результата, чем у других стран. Думаю, это не сработает. Лучше всего действовать сообща в рамках Европейского союза, но, конечно, также важно поддерживать диалог с администрацией Трампа, чтобы четко обозначить, что решение по Украине затронет страны Балтии и Польшу", - отмечает представитель Фонда имени Фридриха Эберта.
"Если речь идет о нашей безопасности, то в таких случаях мы не можем молчать. Но в других ситуациях, возможно, более сдержанный, тихий подход, разъяснения, а иногда указание на определенные ошибки - это был бы латвийский, или балтийский, путь", - считает Цепуритис.
Во время встречи Трампа и Зеленского президенту США был задан вопрос, продолжит ли Вашингтон поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса.
Трамп на мгновение задумался, когда речь зашла о странах Балтии, но затем пообещал помощь.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня в выходные заявили, что нет оснований сомневаться в том, что 5-я статья НАТО действует.
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