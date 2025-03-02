Программа: означает ли потворство США России конец НАТО? Отвечают эксперты

"Я бы сказал, что хоронить трансатлантическое сотрудничество в сфере безопасности немного преждевременно, потому что если посмотреть на ряд вещей, которые Трамп подчеркивает - например, что европейцам следует брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, - то эта позиция существует еще со времен президентства Барака Обамы. Единственное различие - в стиле подачи", - отмечает директор Центра восточноевропейской политики Марис Цепуритис.

"Наступило ли время для паники? Определенно нет. Но сейчас самое время для всех европейских стран, которые твердо стоят на принципах демократии, взять на себя большую ответственность", - призывает профессор Латвийского университета Жанета Озолиня.

Трамп стремительно продвигает переговоры о мире в Украине, причем уже на старте уступая России. США вместе с Россией проголосовали против резолюции ООН - еще недавно такое было трудно представить. Обе страны сели за стол переговоров без участия Европы и, что самое главное, без Украины. Более того, Трамп назвал диктатором не Владимира Путина, а Владимира Зеленского и обвинил украинцев в начале войны.