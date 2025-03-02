Силиня: Важно, чтобы дипломатические отношения между США и Украиной улучшились

Третьей темой обсуждения, по словам Силини, стала общая безопасность Европы. "Сейчас в Европе нет единого мнения по всем вопросам", - сказала она, подчеркнув, что очень хорошо, что в воскресенье состоится дискуссия под председательством Франции и Великобритании, в которой примут участие европейские страны, а также Турция, Канада, Норвегия и Украина.

Для Европы очень важно делать то, что уже делает Латвия, увеличивая расходы на оборону, укрепляя оборонный потенциал и увеличивая поддержку Украины, отметила Силиня. Для Европы важно коллективно ускорить принятие решений об общем финансировании военной промышленности и способствовать развитию военной промышленности.

Страны Балтии также выразили Стармеру свое разочарование тем, что их не пригласили на сегодняшнюю встречу, поскольку страны Балтии являются восточной внешней границей Европы. Однако, по словам Силини, премьер-министр Великобритании выразил свою поддержку и понимание, поэтому разговор и был проведен, чтобы была представлена и точка зрения Балтии.

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