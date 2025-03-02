В интересах Европы способствовать улучшению дипломатических отношений между Украиной и США и трансатлантическому сотрудничеству, заявила журналистам в воскресенье премьер-министр Латвии Эвика Силиня после онлайн-встречи лидеров стран Балтии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Силиня: Важно, чтобы дипломатические отношения между США и Украиной улучшились
Премьер-министр отметила, что беседа со Стармером была очень важна для лидеров стран Балтии.
По ее словам, среди прочего они обсудили 5-ю статью НАТО. "Она действует и работает, в этом нет никаких сомнений", - сказала Силиня, отметив, что премьер-министр Великобритании поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и подтвердил, что США остаются приверженными 5-й статье НАТО.
Вторым вопросом обсуждения стали дипломатические отношения между США и Украиной.
"Важно, чтобы дипломатические отношения между США и Украиной были улучшены, потому что для Украины и для общей безопасности Европы важно присутствие США, как в военном плане, так и в плане предоставления тех возможностей, которые сейчас нужны Украине", - сказала Силиня, отметив, что Зеленский также подтвердил премьер-министру Великобритании, что будет работать над этим.
Силиня подчеркнула, что отношения между двумя странами сейчас непростые, но в общих интересах Европы развивать трансатлантическое сотрудничество. "Страны Балтии всегда были очень открыты для трансатлантического сотрудничества, поэтому наше мнение также было услышано в этом разговоре", - сказала Силиня, добавив, что очень важно, чтобы США и Украина могли сотрудничать.
Третьей темой обсуждения, по словам Силини, стала общая безопасность Европы. "Сейчас в Европе нет единого мнения по всем вопросам", - сказала она, подчеркнув, что очень хорошо, что в воскресенье состоится дискуссия под председательством Франции и Великобритании, в которой примут участие европейские страны, а также Турция, Канада, Норвегия и Украина.
Для Европы очень важно делать то, что уже делает Латвия, увеличивая расходы на оборону, укрепляя оборонный потенциал и увеличивая поддержку Украины, отметила Силиня. Для Европы важно коллективно ускорить принятие решений об общем финансировании военной промышленности и способствовать развитию военной промышленности.
Страны Балтии также выразили Стармеру свое разочарование тем, что их не пригласили на сегодняшнюю встречу, поскольку страны Балтии являются восточной внешней границей Европы. Однако, по словам Силини, премьер-министр Великобритании выразил свою поддержку и понимание, поэтому разговор и был проведен, чтобы была представлена и точка зрения Балтии.
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