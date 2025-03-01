Президент США Дональд Трамп встретился в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским для заключения сделки по редкоземельным металлам. Rus.Postimees приводит ключевые моменты этой встречи, которая внезапно превратилась в небывалую публичную перепалку лидеров двух стран.
"Он убивал людей, понимаете?" Расшифровка перепалки Трампа и Зеленского
На встрече, часть которой прошла на повышенных тонах и транслировалась в прямом эфире, Трамп заявил, что президенту Украины придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией и заключить сделку с США. По словам американского лидера, Вашингтон уже начал обсуждать с Москвой параметры мирного соглашения.
Основная перепалка на встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса началась с вопроса журналиста из зала: "Сейчас я разговариваю с моими друзьями в Польше, и они обеспокоены тем, что вы слишком сближаетесь с Путиным. Что бы вы им сказали?"
Трамп: Если бы я не поддерживал отношения с обоими (речь идет о Зеленском и Путине - прим.ред.), сделки бы не было. Вы хотите, чтобы я говорил ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир, как продвигается наша сделка?" Так это не работает. Я не поддерживаю Путина. Я ни на чьей стороне. Я выступаю за Соединенные Штаты Америки и за благо всего мира. Я на стороне мира. И я хочу покончить с этим. Вы видите, какая у него (у Зеленского - прим.ред.) ненависть к Путину? Очень трудно заключить сделку при такой ненависти.
У него огромная ненависть, и я это понимаю, но могу сказать вам, что другая сторона тоже не в восторге от него. Так что это не вопрос выбора стороны, я должен быть на стороне мира. Я на стороне Европы. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Вы хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого человека, которого вы когда-либо видели, я буду таким жестким, но таким образом заключить сделку не удастся.
Вэнс: Я хочу ответить на это. Итак, смотрите, в течение четырех лет в Соединенных Штатах Америки у нас был президент, который выступал на пресс-конференциях и говорил жестко о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и путь к процветанию - это, возможно, дипломатия.
Мы попробовали путь Джо Байдена, который заключается в том, чтобы бить себя в грудь и притворяться, что слова президента Соединенных Штатов имеют большее значение, чем действия президента Соединенных Штатов. Что делает Америку великой страной, так это то, что Америка занимается дипломатией. Это то, что делает президент Трамп.
Зеленский: Могу я вас спросить?
Вэнс: Конечно.
Зеленский: Да?
Вэнс: Да.
Зеленский: Он [Путин] оккупировал различные части Украины в 2014 году - восточные части страны, Крым. В это время был президент Обама, потом президент Трамп, потом президент Байден, а теперь президент Трамп, и он его [Путина] остановит. Но в 2014 году его никто не остановил. Он просто оккупировал и захватывал. Он убивал людей, понимаете? Что на линии соприкосновения...
Трамп: 2015?
Зеленский: 2014.
Вэнс: С 2014 по 2015 год.
Трамп: О, 2014.
Зеленский: Да, да, да, так вот.
Трамп: Меня тогда здесь не было.
Зеленский: Да, но...
Вэнс: Именно так.
Зеленский: Да, но с 2014 по 2022 год ситуация была такой же - люди умирали на линии соприкосновения, и никто его не остановил. У нас было много разговоров с ним, в том числе двусторонний разговор. Будучи новым президентом в 2019 году, я подписал с ним соглашение о прекращении огня - вместе с Макроном и Меркель. Все они сказали мне, что он никогда не начнет войну. Мы также подписали с ним газовый договор. Но после всего этого он нарушил соглашение о прекращении огня. Он убивал наших людей и не обменивался пленными. Мы подписали договор об обмене пленными, но он его не выполнил. О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?
I don’t understand how the right supports this. Crashing out and yelling while Zelenskyy remains calm makes you look fucking weak. I thought Trump and JD Vance were supposed to understand strength. They look like bitch losers pic.twitter.com/zeFdCTFRWO— evan loves worf (@esjesjesj) February 28, 2025
Вэнс: Я говорю о такой дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны.
Зеленский перебивает: Да, но если вы...
Вэнс тоже перебивает: Господин президент, господин президент, при всем уважении, я думаю, что с вашей стороны неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться обсуждать это перед американскими СМИ. Сейчас вы заставляете призывников идти на передовую, поскольку у вас проблемы с личным составом. Вам следует поблагодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту.
Зеленский: Вы когда-нибудь были в Украине, чтобы видеть, какие у нас проблемы?
Вэнс: Я был в...
Зеленский: Приезжайте хоть раз.
Вэнс: Я на самом деле видел репортажи, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей - вы устраиваете им пропагандистский тур, господин президент. Разве вы не согласны с тем, что у вас проблемы с привлечением людей в армию? И вы считаете, что уважительно приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?
Зеленский: Много вопросов. Начнем с первого. Во-первых, во время войны у всех есть проблемы, даже у вас. Но у вас хороший океан, и вы не чувствуете проблем сейчас. Но вы почувствуете их в будущем.
Трамп перебивает: Вы этого не знаете.
Зеленский: Дай Бог, чтобы у вас не было войны.
Трамп: Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать.
Зеленский: Я вам не говорю, я отвечаю на вопрос...
Трамп: Поскольку вы не в том положении, чтобы диктовать это. Запомните это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать...
Зеленский: Вы…
Трамп: Мы будем чувствовать себя очень хорошо...
Зеленский: Вы почувствуете влияние...
Трамп: Сейчас вы находитесь не в очень хорошем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении, и он, оказывается, прав в этом.
Зеленский: С самого начала войны...
Трамп: Вы не в хорошем положении. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри.
Зеленский: Я не играю в карты. Никаких козырей... никаких козырей, господин президент. Я абсолютно серьезен...
Трамп: Вы играете в карты. Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной. Вы играете с третьей мировой войной, и то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к этой стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, по мнению многих людей, должна была.
Вэнс: Вы хоть раз сказали "спасибо" за все это время?
Зеленский: Много раз.
Вэнс: Нет, в этом...
Зеленский: Даже сегодня. Даже сегодня...
Вэнс: Нет, на протяжении всей этой встречи. Вы ездили в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре. Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.
Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете говорить очень громко о войне...
Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде.
Зеленский: Я знаю. Могу я спросить...
Трамп: Нет, нет, вы говорили достаточно. У вашей страны большие проблемы.
Зеленский: Я знаю.
Трамп: Вы не выиграете. У вас есть чертовски хорошие шансы выйти сухим из воды благодаря нам.
Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете, я сказал спасибо...
Трамп: Вы не были одни. Вы не были одни. Мы дали вам - через этого глупого президента - 350 миллиардов долларов...
Wow. What a disgusting human being Donald Trump is. pic.twitter.com/F4Cvq1YNgo— Jonathan Pie (@JonathanPieNews) February 28, 2025
Зеленский: Вы голосовали за своего президента.
Трамп: Мы дали вам военную технику. Ваши люди храбрые, но они использовали наше вооружение. Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели.
Зеленский: За три дня, да. Я слышал это от Путина. За три дня.
Трамп: Будет очень трудно вести дела таким образом, скажу я вам.
Вэнс: Просто скажите спасибо.
Зеленский: Я много раз говорил спасибо американскому народу...
Вэнс: Признайте, что есть разногласия, и давайте уладим эти разногласия, вместо того чтобы пытаться выяснять отношения в американских СМИ, когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.
Трамп: Но видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно, поэтому я так долго поддерживал это. Вы должны быть благодарны...
Зеленский: Я благодарен...
Трамп: У вас нет козырей. Вы там похоронены, ваш народ умирает, у вас заканчиваются солдаты... Послушайте. У вас заканчиваются солдаты. Потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня, я хочу идти, и я хочу этого...". Послушайте, если бы вы могли получить прекращение огня прямо сейчас, я говорю вам, вы бы приняли его, чтобы пули перестали летать, а ваши люди перестали погибать.
Зеленский: Конечно, конечно, мы хотим остановить войну.
Трамп: Но вы говорите, что не хотите прекращения огня...
Зеленский: Что я вам сказал...
Трамп: Я хочу прекращения огня. Потому что прекращение огня достигается быстрее, чем соглашение.
Зеленский: С гарантиями. Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают. Вам все равно, что...
Трамп: Это было не со мной. Это было с парнем по имени Байден, который был не очень умным человеком. Это было с Обамой...
Зеленский: Это был ваш президент.
Трамп: Извините, это было с Обамой, который дал вам одеяла, а я дал вам Javelin.
Зеленский: Да.
Трамп: Я дал вам Javelin, чтобы вы уничтожили все эти танки. Обама дал вам простыни. На самом деле, есть такое высказывание: "Обама дал простыни, а Трамп дал Javelin". Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет козырей. С нами у вас есть козыри. Но без нас у вас нет никаких козырей.
Журналист из зала: Что если Россия нарушит перемирие? Что если Россия нарушит эти переговоры? Что мы будем делать тогда? Я понимаю, что это напряженный разговор прямо сейчас...
Трамп: Ну, а что, если они... что, если что угодно! Что, если бомба упадет вам на голову прямо сейчас? Хорошо? Что, если они нарушат его? Я не знаю. Они нарушили его с Байденом, поскольку Байдена они не уважали, они не уважали Обаму. Меня они уважают. <...>
“What if Russia breaks the ceasefire?”— kira 👾 (@kirawontmiss) February 28, 2025
Trump: What if anything? What if a bomb drops on your head right now? 😭😭
pic.twitter.com/640wtS9yUX
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!