"Он убивал людей, понимаете?" Расшифровка перепалки Трампа и Зеленского

Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете, я сказал спасибо...

Трамп: Вы не были одни. Вы не были одни. Мы дали вам - через этого глупого президента - 350 миллиардов долларов...

Wow. What a disgusting human being Donald Trump is. pic.twitter.com/F4Cvq1YNgo — Jonathan Pie (@JonathanPieNews) February 28, 2025

Зеленский: Вы голосовали за своего президента.

Трамп: Мы дали вам военную технику. Ваши люди храбрые, но они использовали наше вооружение. Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели.

Зеленский: За три дня, да. Я слышал это от Путина. За три дня.

Трамп: Будет очень трудно вести дела таким образом, скажу я вам.

Вэнс: Просто скажите спасибо.

Зеленский: Я много раз говорил спасибо американскому народу...

Вэнс: Признайте, что есть разногласия, и давайте уладим эти разногласия, вместо того чтобы пытаться выяснять отношения в американских СМИ, когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.

Трамп: Но видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно, поэтому я так долго поддерживал это. Вы должны быть благодарны...

Зеленский: Я благодарен...