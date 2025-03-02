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Зеленский не ошибся, буллинг был спланирован. Украинские эксперты о ссоре с Трампом

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28 февраля 2025 г. Президент США Дональд Трамп (в центре) приветствует президента Украины Владимира Зеленского (справа) в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, США
28 февраля 2025 г. Президент США Дональд Трамп (в центре) приветствует президента Украины Владимира Зеленского (справа) в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, США Фото: Hu Yousong/ZUMAPRESS.com

Вчера президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире. Встреча превратилась в безобразную ссору. Президент Зеленский спешно покинул Белый дом и улетел домой. Rus.Postimees изучил реакции украинских лидеров мнений на очевидно не самое оптимальное прекращение переговоров. 

На встрече представители США отчитывали президента Украины и говорили, что президенту Украины придется пойти на компромисс в переговорах с Россией и заключить сделку с США, так как у украинцев "больше нет карт". 

После сорвавшейся встречи стало известно, что США больше не будут поддерживать Украину. Американцы "устали" платить счета на "сотни миллиардов долларов", заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News в пятницу, 28 февраля, имея в виду помощь США Украине.

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