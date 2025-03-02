Вчера президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире. Встреча превратилась в безобразную ссору. Президент Зеленский спешно покинул Белый дом и улетел домой. Rus.Postimees изучил реакции украинских лидеров мнений на очевидно не самое оптимальное прекращение переговоров.
Для абонентов
Зеленский не ошибся, буллинг был спланирован. Украинские эксперты о ссоре с Трампом
На встрече представители США отчитывали президента Украины и говорили, что президенту Украины придется пойти на компромисс в переговорах с Россией и заключить сделку с США, так как у украинцев "больше нет карт".