"Детка, ты меня зажгла": Рэпера Оксимирона обвинили в растлении девочек-подростков

Оксимирон тогда ответил в соцсетях на обвинения: он признал, что у них "была сложная и травматичная для обоих история отношений", выразил сожаление, что причинил Вере боль, и заверил, что берет на себя ответственность за свои поступки.

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В интервью Красильниковой Маркович рассказала более подробно о взаимоотношениях с рэпером. Так, она уточнила, что познакомилась с ним, поскольку он был ее опекуном во время учебы в Англии - то есть представителем родителей в чужой стране. Женщина описывает их отношения в первый год знакомства как груминг со стороны Миронова. Также Маркович заявила, что, когда ей уже исполнилось 16 лет, артист занимался с ней сексом без ее согласия.

Кроме того, она сообщила, что знала о неоднозначных переписках рэпера с несовершеннолетними девочками в соцсетях, но не стала публично сообщать об этом, так как боялась разрушить его имидж.

Вика Кучак и Вика Михайлова, в свою очередь, рассказали в подкасте, что Оксимирон очень долго, по несколько лет, переписывался с ними в соцсетях, выстраивая доверительные отношения. Кучак на момент начала переписки было 13 лет, Михайловой - 15. Кучак сообщила, что, когда ей исполнилось 16, она наконец встретилась с рэпером и он ее изнасиловал. Михайлова никогда не встречалась с Оксимироном, но много раз получала от него весьма фривольные комплименты: такие сообщения, как "Детка, ты меня зажгла, появилось сильное и реальное желание войти в тебя". Он также предлагал заняться с ним сексом.

Красильникова отмечает, что узнала о еще нескольких пострадавших, но эти истории не удалось подтвердить, поэтому они не были включены в подкаст.

Ни сам Оксимирон, ни его команда на просьбы о комментарии во время подготовки подкаста не отреагировали. Реакции не последовало и после выхода подкаста.

Ранее артист отложил тур, запланированный на 2025 год, из-за проблем со здоровьем.

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