Три молодые женщины рассказали, что подверглись со стороны рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) сексуализированному насилию в той или иной форме, а также грумингу (создание доверительных отношений с ребенком для его последующей сексуальной эксплуатации), пишет портал "Медуза".
"Детка, ты меня зажгла": Рэпера Оксимирона обвинили в растлении девочек-подростков
Истории трех женщин, касающиеся конца 2000-х - начала 2010-х, когда все они были подростками, обнародовала журналистка Настя Красильникова в своем подкасте "Дочь разбойника". С Красильниковой разговаривали Вера Маркович, Вика Кучак и Вика Михайлова.
Вера Маркович, которая некоторое время встречалась с Оксимироном и работала на него как менеджер, ранее уже поднимала тему сложных отношений с артистом. В 2021 году она разместила большую публикацию в Instagram, ставшую реакцией на новый клип рэпера, вышедший после шести лет его молчания. В композиции Оксимирон говорит о своей жизни за последние десять лет. Вера же обвинила его тогда в лицемерии и нарциссизме.
Помимо прочего, она рассказала в своем посте, что познакомилась с артистом, когда ей было 15 лет, а ему - 23. Их отношения вышли за рамки дружбы, когда она уже достигла возраста согласия - 16 лет. При этом Оксимирон на тот момент был женат и изменял с ней своей жене до тех пор, пока не развелся. У них начались полноценные отношения, однако в 2012 году они тоже расстались, причиной чего стали измены и "другие проблемы". Девушка рассказала, что за этот период у нее развилась хроническая депрессия.
Оксимирон тогда ответил в соцсетях на обвинения: он признал, что у них "была сложная и травматичная для обоих история отношений", выразил сожаление, что причинил Вере боль, и заверил, что берет на себя ответственность за свои поступки.
В интервью Красильниковой Маркович рассказала более подробно о взаимоотношениях с рэпером. Так, она уточнила, что познакомилась с ним, поскольку он был ее опекуном во время учебы в Англии - то есть представителем родителей в чужой стране. Женщина описывает их отношения в первый год знакомства как груминг со стороны Миронова. Также Маркович заявила, что, когда ей уже исполнилось 16 лет, артист занимался с ней сексом без ее согласия.
Кроме того, она сообщила, что знала о неоднозначных переписках рэпера с несовершеннолетними девочками в соцсетях, но не стала публично сообщать об этом, так как боялась разрушить его имидж.
Вика Кучак и Вика Михайлова, в свою очередь, рассказали в подкасте, что Оксимирон очень долго, по несколько лет, переписывался с ними в соцсетях, выстраивая доверительные отношения. Кучак на момент начала переписки было 13 лет, Михайловой - 15. Кучак сообщила, что, когда ей исполнилось 16, она наконец встретилась с рэпером и он ее изнасиловал. Михайлова никогда не встречалась с Оксимироном, но много раз получала от него весьма фривольные комплименты: такие сообщения, как "Детка, ты меня зажгла, появилось сильное и реальное желание войти в тебя". Он также предлагал заняться с ним сексом.
Красильникова отмечает, что узнала о еще нескольких пострадавших, но эти истории не удалось подтвердить, поэтому они не были включены в подкаст.
Ни сам Оксимирон, ни его команда на просьбы о комментарии во время подготовки подкаста не отреагировали. Реакции не последовало и после выхода подкаста.
Ранее артист отложил тур, запланированный на 2025 год, из-за проблем со здоровьем.
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