Оксимирон ответил на обвинения бывшей девушки, проживающей в Риге

Рэпер согласился с некоторыми заявлениями девушки: "У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить".

Оксимирон подчеркнул, что сожалеет о боли, которую он причинил Маркович. Он признался, что берет ответственность за свои поступки. Музыкант указал, что журналисты неправильно трактовали слова Веры. Он также попросил пользователей перестать обвинять девушку в чем-либо.

Маркович в соцсетях пояснила, что познакомилась с Федоровым в 2008 году, когда ей было 15 лет, а их отношения вышли за рамки дружбы, когда она уже достигла возраста согласия - 16 лет.

"Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии. Мне было важно проговорить в публичном поле то, что я чувствовала эти годы, потому что у меня не было возможности прожить свою боль через тексты треков", объяснила экс-возлюбленная музыканта.