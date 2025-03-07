Валерий Залужный: "США разрушают мировой порядок и идут навстречу Кремлю"

Украинский посол добавил, что переговоры между США и Россией, которую "возглавляет военный преступник" в лице президента Владимира Путина, показали, что Белый дом делает "шаги навстречу Кремлю, чтобы встретиться с ним на полпути".

Залужный, который был назначен послом в Лондоне в 2024 году после трех лет пребывания на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, также предположил, что в результате изменения позиции Вашингтона НАТО может прекратить свое существование.

Он предупредил, что следующей целью Москвы "может быть Европа".

Валерий Залужный выступил на конференции по безопасности в Лондоне Фото: Getty Images

Зеленский выразил желание как можно быстрее прекратить войну в Украине, но в то же время выразил обеспокоенность тем, как администрация Трампа ведет переговоры и идет на уступки Москве, не предоставляя гарантии безопасности для Украины.

Во время предвыборной кампании в США Трамп обещал быстро положить конец войне. В феврале американская делегация встретилась с российской для предварительных переговоров в Саудовской Аравии. На той встрече не присутствовали ни европейские, ни украинские представители.

Решение США прекратить помощь Украине официальные лица администрации Трампа рассматривают как средство заставить Киев сотрудничать в мирных переговорах под руководством США.

После этого Зеленский пошел на примирение с Трампом, не упоминая о гарантиях безопасности США, которые, как он говорил ранее, были необходимы для предотвращения дальнейшей агрессии России. Трамп сказал, что ценит слова Зеленского.

Вашингтон идет навстречу Кремлю