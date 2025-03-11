Лоукостер Ryanair ввел новые правила, согласно которым пассажирам, прибывшим в аэропорт менее чем за 40 минут до вылета, будет грозить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (119 евро), сообщают британские СМИ.
Ryanair вводит новые правила, затрагивающие ряд пассажиров
Популярный авиаперевозчик ужесточает правила для пассажиров, которые любят появляться в аэропорту в последнюю минуту. Теперь те, кто явился на регистрацию менее чем за 40 минут до вылета, могут быть оштрафован на сумму 100 фунтов стерлингов (около 120 евро). Такой же сбор будет взиматься и с пассажиров, пытающихся перебронировать билеты на следующий доступный рейс после того, как они опоздали на свой первоначальный вылет.
Отметим, что ранее авиакомпания ввела сбор в 55 фунтов стерлингов (около 65 евро) для тех, кто регистрируется в аэропорту, а не онлайн.
А уже в ноябре Ryanair намерена полностью отказаться от бумажных посадочных талонов.
Чтобы не попасть впросак, авиакомпания рекомендует пассажирам следовать традициям и прибывать в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета.
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