Ryanair вводит новые правила, затрагивающие ряд пассажиров

Популярный авиаперевозчик ужесточает правила для пассажиров, которые любят появляться в аэропорту в последнюю минуту. Теперь те, кто явился на регистрацию менее чем за 40 минут до вылета, могут быть оштрафован на сумму 100 фунтов стерлингов (около 120 евро). Такой же сбор будет взиматься и с пассажиров, пытающихся перебронировать билеты на следующий доступный рейс после того, как они опоздали на свой первоначальный вылет.