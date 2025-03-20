В Таиланде погиб гражданин Литвы

Трагедия произошла утром в четверг, 20 марта.

Мужчина ехал на мотороллере, когда внезапно на его голову упала огромная ветка дерева.

На место происшествия прибыли полицейские и медики, которые обнаружили литовца без признаков жизни рядом с мотороллером.

Следователи установили, что удар разбил его шлем и вызвал смертельную черепно-мозговую травму.

Другой иностранный турист, также ехавший на мотороллере, пострадал от падающей ветки, которая повредила его транспортное средство. Однако медицинская помощь ему не понадобилась.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося, сообщает The Phuket News.

Местные жители отмечают, что трагедии можно было бы избежать, если бы обрезку деревьев провели заранее.

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