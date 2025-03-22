Литовцы едут в Польшу за дешевыми лекарствами: разница в цене - до пяти раз

Жители Литвы массово скупают в Польше препараты от простуды, сердечно-сосудистых заболеваний, а также гораздо более дешевые биодобавки.

Однако правительство Литвы обещает бороться за снижение цен только на рецептурные лекарства, а стоимость безрецептурных медикаментов остается в руках производителей, и власти не планируют вмешиваться в ценообразование.

Супруги Влад и Рамуте ездят в Польшу не только за продуктами, но и за медикаментами, поскольку уже убедились, что там они значительно дешевле.

"И обезболивающие, и препараты от простуды - действительно, очень много лекарств дешевле", - рассказывает Рамуте.

"Разница в цене минимум в полтора-два раза", - подтверждают дриугие жители Литвы.

По словам польского фармацевта Анны, литовцы чаще всего покупают обезболивающие, противовоспалительные препараты, витамины, а также биодобавки - витамин D, препараты для суставов с коллагеном и глюкозамином.

К примеру, упаковка из 30 таблеток ацикловира (200 мг), используемого для лечения герпеса, в Польше стоит около 4,5 евро, тогда как в Литве упаковка из 25 таблеток аналогичной дозировки обойдется от 11 до 17 евро. Таким образом, в Литве меньшее количество таблеток стоит почти в пять раз дороже, чем в Польше.

Цены удивляют не только на лекарства. Например, жидкость для чистки контактных линз в Польше стоит около 8 евро, а в Литве за тот же товар придется заплатить вдвое больше - 16 евро.

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