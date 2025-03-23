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Благородные, но бесхозные: удивительные приключения латвийских оленей в Эстонии

Перевод: Вера Копти
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Стадо благородных оленей в Пярнумаа.
Стадо благородных оленей в Пярнумаа. Фото: Pärnu Postimees

В один дождливый ноябрьский день стадо латвийских благородных оленей решило, что им надоела жизнь на ферме, и они отправились в Эстонию. Шли, шли, пока не уперлись в море рядом с Кунда. Звучит нелепо? Так и есть - но комментарии участников этой истории заставляют всерьез задуматься над подобной версией событий, сообщает Rus.Postimees.

Известно лишь одно: в окрестностях Кунда поселились благородные олени, которых прежде здесь не было. Эти животные - родом из Латвии и выросли не в дикой природе, а где-то на ферме. Как именно они попали сюда, сколько их на самом деле, кто их привез - ответов на эти вопросы пока нет.

Всё было бы прекрасно - кто может быть против таких милых животных? - если бы не одно "но": олени доставляют людям немало хлопот. С человеческой точки зрения, они проказничают, а на самом деле просто ищут еду.

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