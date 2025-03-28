Седокова выпустила песню о своей жизни после смерти Яниса Тиммы

"Когда-то я жила и думала, что знаю все о сложности жизни. А потом наступил день, который изменил все. День пустоты, когда земля провалилась из-под ног. Боль, которая пришла с ним, не сравнима ни с чем. Она никогда и никуда не уйдет. Я хочу, чтобы эта песня помогла тем, кто проходит сейчас сложные испытания. Дала силы и надежду на то, что когда-нибудь все будет не хорошо, а просто немного лучше.