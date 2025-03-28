Певица Анна Седокова, известная также как бывшая жена скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, выпустила песню, в которой, как она сама утверждает, поет о боли, которую она испытала за это время.
Седокова выпустила песню о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова поделилась сообщением в своем Instagram:
"Когда-то я жила и думала, что знаю все о сложности жизни. А потом наступил день, который изменил все. День пустоты, когда земля провалилась из-под ног. Боль, которая пришла с ним, не сравнима ни с чем. Она никогда и никуда не уйдет. Я хочу, чтобы эта песня помогла тем, кто проходит сейчас сложные испытания. Дала силы и надежду на то, что когда-нибудь все будет не хорошо, а просто немного лучше.
Я научилась жить и радоваться дням, в которых не происходит ничего плохого. Вы не представляете, сколько, оказывается, в них счастья".
Анна Седокова - "Ешь, молись, люби"
Реакция подписчиков на новый трек и образ певицы оказалась неоднозначной. Многие обвинили Седокову в том, что она пиарится на смерти Тиммы и строит из себя жертву ради заработка.
Многие подписчики певицы сочли, что вместо проявления сочувствия и сострадания Седокова вновь поставила в центр внимания только себя.
Напомним, Анна Седокова четыре года была замужем за Янисом Тиммой. В ночь на 17 декабря 2024 года Тимму нашли мертвым в подъезде дома в Москве. Расследование все еще продолжается.