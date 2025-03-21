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"Она всю жизнь врет": Отец Тиммы про пропавшие деньги Яниса и Седокову

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Райтис Тимма, Марк Пугачев и Янис Тимма
Райтис Тимма, Марк Пугачев и Янис Тимма Фото: Instagram/ LETA/ коллаж TVNET

На своей странице в соцсетях отец Яниса Тиммы рассказал подробности про отношения баскетболиста и Анны Седоковой. Он вновь ответил на самые популярные вопросы, которые беспокоят журналистов. Райтис Тимма указал на некоторые несостыковки, которые касаются финансового положения сына. 

При первом знакомстве Райтису Тимме Анна не понравилась. Певица показалась ему высокомерной. Кроме того, была видна разница в возрасте:

"Я считаю, если сыну нравится, значит, ему нравится. Мне лично нет. Мне показалось. Даже с первого взгляда было видно, что она конкретно старше его...

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