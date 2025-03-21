На своей странице в соцсетях отец Яниса Тиммы рассказал подробности про отношения баскетболиста и Анны Седоковой. Он вновь ответил на самые популярные вопросы, которые беспокоят журналистов. Райтис Тимма указал на некоторые несостыковки, которые касаются финансового положения сына.
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"Она всю жизнь врет": Отец Тиммы про пропавшие деньги Яниса и Седокову
При первом знакомстве Райтису Тимме Анна не понравилась. Певица показалась ему высокомерной. Кроме того, была видна разница в возрасте: