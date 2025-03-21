"Она всю жизнь врет": Отец Тиммы про пропавшие деньги Яниса и Седокову

При первом знакомстве Райтису Тимме Анна не понравилась. Певица показалась ему высокомерной. Кроме того, была видна разница в возрасте:

"Я считаю, если сыну нравится, значит, ему нравится. Мне лично нет. Мне показалось. Даже с первого взгляда было видно, что она конкретно старше его...