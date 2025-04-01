Землетрясение при военной хунте в Мьянме: гуманитарную помощь отбирают, повстанцев все равно бомбят

Правительство национального единства, представляющее отстраненную от власти гражданскую администрацию, в своем заявлении сообщило, что с воскресенья вооруженные силы страны начнут двухнедельный перерыв в «наступательных военных операциях, за исключением оборонительных действий» в районах, пострадавших от землетрясения.

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Блокировка гуманитарной помощи

В Мьянме продолжаются спасательные работы. Сразу после землетрясения лидер хунты Мин Аун Хлайн попросил мировое сообщество о помощи.

«Я хотел бы пригласить любую страну, любую организацию, любого человека помочь. Спасибо», — заявил он в телевизионном обращении, добавив, что «открыл все пути для иностранной помощи».

При этом существуют серьезные опасения, что военные будут использовать гуманитарную помощь как инструмент в гражданской войне. Военные Мьянмы давно практикуют отказ в помощи районам, где действуют группы сопротивления.

Как напоминает Том Эндрюс, во время прошлых гуманитарных операций военные блокировали помощь и арестовывали гуманитарных работников.

«Из прошлых гуманитарных катастроф и стихийных бедствий мы знаем, что хунта не раскрывает правду. У нее также есть привычка блокировать доставку гуманитарной помощи туда, где она наиболее необходима», — говорит Эндрюс.

Врачи, которые борются с последствиями катастрофы, рассказывают, что военная хунта уже блокирует поступление помощи. Об этом газете Guardian рассказали два австралийских врача, помогающих координировать усилия в эпицентре землетрясения в Мандалае.