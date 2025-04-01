По данным лидера военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайна, жертвами мощного землетрясения 28 марта стали 2719 человек. Эта цифра — не окончательная. В стране, которая все еще продолжает страдать от повторных толчков, объявили минуту молчания, чтобы почтить память погибших. Однако катастрофа не остановила гражданскую войну, которая идет в Мьянме уже четыре года. Русская служба Би-би-си рассказывает, как продолжающийся конфликт усугубляет последствия разрушительного землетрясения.
Землетрясение при военной хунте в Мьянме: гуманитарную помощь отбирают, повстанцев все равно бомбят
Продолжение боевых действий
Несмотря на тысячи жертв и масштабные разрушения, боевые действия внутри страны не остановились, и военная хунта продолжила наносить авиаудары по пострадавшим районам.
По данным Бирманской службы Би-би-си (Бирма — старое название Мьянмы), в результате авиаудара в Наунгчо, на севере штата Шан, погибли семь человек. Военные нанесли удар в пятницу 28 марта, в 15:30 по местному времени — менее чем через три часа после землетрясения.
Кроме того, по сообщениям повстанцев, военные Мьянмы в понедельник 31 марта совершили наземные атаки в пострадавшем от землетрясения регионе Сагайн.
Этот регион, по словам повстанцев, уже подвергался бомбардировкам в прошедшие выходные. Удар пришелся по округу Чаунг-У — эпицентру землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в прошлую пятницу 28 марта. По последним данным, в результате погибли более 2700 человек, еще свыше 4500 пострадали.
ООН назвал авиаудары, последовавшие за бедствием, «совершенно возмутительными и недопустимыми».
Специальный докладчик ООН Том Эндрюс заявил Би-би-си, что «это просто невероятно» — продолжать «сбрасывать бомбы, когда люди пытаются спасти выживших» после землетрясения. Он призвал военный режим прекратить все операции.
Правительство национального единства, представляющее отстраненную от власти гражданскую администрацию, в своем заявлении сообщило, что с воскресенья вооруженные силы страны начнут двухнедельный перерыв в «наступательных военных операциях, за исключением оборонительных действий» в районах, пострадавших от землетрясения.
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Блокировка гуманитарной помощи
В Мьянме продолжаются спасательные работы. Сразу после землетрясения лидер хунты Мин Аун Хлайн попросил мировое сообщество о помощи.
«Я хотел бы пригласить любую страну, любую организацию, любого человека помочь. Спасибо», — заявил он в телевизионном обращении, добавив, что «открыл все пути для иностранной помощи».
При этом существуют серьезные опасения, что военные будут использовать гуманитарную помощь как инструмент в гражданской войне. Военные Мьянмы давно практикуют отказ в помощи районам, где действуют группы сопротивления.
Как напоминает Том Эндрюс, во время прошлых гуманитарных операций военные блокировали помощь и арестовывали гуманитарных работников.
«Из прошлых гуманитарных катастроф и стихийных бедствий мы знаем, что хунта не раскрывает правду. У нее также есть привычка блокировать доставку гуманитарной помощи туда, где она наиболее необходима», — говорит Эндрюс.
Врачи, которые борются с последствиями катастрофы, рассказывают, что военная хунта уже блокирует поступление помощи. Об этом газете Guardian рассказали два австралийских врача, помогающих координировать усилия в эпицентре землетрясения в Мандалае.
«Часть гуманитарной помощи, а точнее, большая ее часть, не была передана тем, кто в ней нуждается. В некоторые районах Мандалая помощь так и не поступила. Военные конфисковали ее», — заявила журналистам доктор Нанг Вин.
Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия, Китай и Россия, уже направившие в страну группы спасателей и медиков. При этом бирманские активисты говорят, что сложно воспринимать сочувствие России и Китая всерьез. Обе эти страны поставляют вооружение правящему военному режиму в Мьянме.
Дефицит информации
Несмотря на то, что военное руководство страны сообщает данные о погибших, раненых и пропавших без вести, нельзя с уверенностью сказать, что эта информация достоверна. Из-за того, что в стране продолжается гражданская война, получить какую-либо информацию из Мьянмы крайне сложно.
С момента переворота в 2021 году страной управляет военная хунта, которая имеет историю сокрытия масштабов национальных катастроф.
Кроме того, государство контролирует практически все местное радио, телевидение, печатные и онлайн-СМИ. Социальные сети, такие как фейсбук, инстаграм и X, заблокированы уже несколько лет. Также заблокированы многие СМИ, а в стране активно преследуют журналистов.
При этом обойти блокировку не так просто. В этом году в Мьянме ввели наказание за использование сервисов VPN. Пользователи могут получить за это шесть месяцев тюремного заключения или штраф.
Мобильная связь в пострадавших районах работает нестабильно, а десятки тысяч человек и вовсе живут без электричества, что затрудняет возможность с ними связаться.
Иностранных журналистов редко пускают в страну. После землетрясения военная хунта и вовсе заявила, что не будет выдавать визы иностранным репортерам для освещения последствий землетрясения, ссылаясь на невозможность гарантировать их безопасность.
Кто контролирует Мьянму?
Гражданская война в Мьянме началась в 2021 году, после военного переворота.
Переворот вызвал масштабные протесты, тысячи людей ежедневно выходили на улицы, требуя восстановления гражданского правительства. Полиция и военные применяли против протестующих огнестрельное оружие.
Спустя несколько лет военная хунта больше не контролирует многие районы страны, которые разделены между повстанческими группировками.
Расследование Би-би-си показало, что спустя почти четыре года после переворота военные удерживают под своим контролем менее четверти территории государства. Согласно расследованию, этнические армии и различные группы сопротивления контролируют 42% территории страны. Большая часть остальной территории остается спорной.
Военный режим имеет преимущество в воздухе, потому что у групп сопротивления нет возможности дать ему отпор.
Эпицентр землетрясения — регион Сагайн — сейчас в значительной степени контролируется продемократическими силами сопротивления.