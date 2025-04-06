Министерства выплатили премий и наград на 7 миллионов; с зарплатной реформой не спешат

Данные по премиям за прошлый год показывают, что спустя два с половиной года после начала реформы оплаты труда по-прежнему сохраняется большое неравенство в оплате труда сотрудников разных министерств. Реформа, вступившая в силу в середине 2022 года, предусматривала повышение компенсаций и одновременно отмену многих бонусов. Однако цель довести ежемесячную заработную плату в сфере государственного управления до 80% от оплаты эквивалентной работы в частном секторе до сих пор не достигнута. Аналогично не уменьшается и выплата бонусов.

Консультант департамента кадровой политики Госканцелярии Лайла Рушкуле признает, что для реализации реформы не хватает финансирования. Два года назад Госканцелярия запросила у правительства 50 миллионов евро. Правительство выделило всего 6 миллионов, чего хватило только на повышение самых низких зарплат, в том числе в Министерстве культуры.

Средняя месячная зарплата в Министерстве культуры (2105 евро) на 24% ниже целевого показателя. Средний размер премии здесь также относительно невысок (1465 евро). "Никакого выравнивания бюджета или перепланирования между министерствами, скажем, из одного департамента в другой не было", - заявила госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне. Она добавила, что дополнительных бюджетных средств на увеличение вознаграждения не получено и в прошлом году это не было приоритетом.

В конце списка "не очень богатых" министерств, помимо культуры, находятся также министерства юстиции, благосостояния и сообщения. Там признают, что используют все доступные инструменты для мотивации своих сотрудников. "Когда-то мы, вероятно, были богатым министерством. Думаю, сейчас мы уже не такие", - сказал госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.

Помимо денежных премий и бонусов министерства также выплачивают доплаты. Если бы они были включены в ежемесячную зарплату, некоторые министерства смогли бы достичь и даже превзойти цели реформ. Лидером оказалось Министерство экономики, где средняя месячная зарплата с учетом доплат составляет 3209 евро. Госсекретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис выразил мнение, что за хороших сотрудников будет конкуренция, поэтому, по его мнению, такую ​​систему мотивации следует сохранить. В феврале Валантису была выплачена треть его ежемесячной зарплаты в размере 6608 евро - 1982 евро - за руководство рабочей группой, связанной с будущим Тет и LMT.