Министерства выплатили премий и наград на 7 миллионов; с зарплатной реформой не спешат

В прошлом году в виде премий и денежных наград сотрудникам министерств было выплачено семь миллионов евро. Как свидетельствует анализ, проведенный передачей De Facto Латвийского телевидения, премии выплатили большинству министерских работников, которые проработали больше года. Кроме того, во многих местах система мотивации используется для компенсации низкой заработной платы. Такая практика противоречит целям компенсационной реформы, на реализацию которой правительство не выделило достаточных средств.
С этого года государственные и муниципальные учреждения должны публиковать зарплаты своих сотрудников. Требование относится к тем, кто принимает решения госуправления. Министерства трактуют эту норму в выгодном для себя свете. Например, Министерство иностранных дел раскрыло доходы 171 своего сотрудника, а Министерство умной администрации и регионального развития только одного - зарплату госсекретаря, которая составляет 7632 евро.
Лишь немногие упомянули отдельные денежные премии. Например, данные Министерства сообщения показывают, что госсекретарь Андулис Жидков в феврале получил ежемесячную зарплату в размере 6346 евро и такую же денежную премию. Он приступил к работе в министерстве в октябре прошлого года, а в декабре стал государственным секретарем. Но уже в феврале он вместе с остальной командой был премирован за привлечение стратегического инвестора в airBaltic. Восемь человек получили в общей сложности 32 тысячи евро.
Денежные премии, бонусы и надбавки являются способами финансового стимулирования тех, кто работает в сфере госуправления, в дополнение к их ежемесячной заработной плате. Закон допускает ежегодную оценку деятельности государственных служащих и выплату премии по результатам оценки. Анализ передачи De Facto показывает, что министерства выплачивают премии большинству своих сотрудников, если только они не новички. Лидерами являются Министерство земледелия и Министерство внутренних дел, где число получателей премий всего на два меньше, чем количество работающих там людей. Госекретарь VARAM Эдвинс Балшевицс сообщил передаче, что в прошлом году премии получили 90% сотрудников.
В настоящее время система оплаты труда в сфере госуправления изучается Госконтролем, который представит свои выводы осенью. Однако анализ De Facto также вызвал вопросы. "Один из них заключается в том, стала ли премия фактически гарантированной частью оплаты труда, на которую просто рассчитывают работники, то есть это своего рода уменьшенная тринадцатая зарплата", - заявил Гатис Литвинс, член Совета Госконтроля.
Размер премий зависит от оценки. Например, за отличную работу можно получить до 75% от своей ежемесячной зарплаты. Также возможна выплата меньше установленного в правилах лимита, однако ни одно из опрошенных передачей министерств этого не делало.
Принципы оценки также различаются. Например, только 3% сотрудников Министерства обороны входят в группу отличников, а значит, и получателей самых больших премий. Государственный секретарь Айварс Пуриньш отметил, что оценка "отлично" дается редко, поскольку считается, что сотрудник превзошел все ожидания и должен быть повышен в должности.
В свою очередь, в Министерстве юстиции отличную оценку получили 78%. В своем комментарии оно отметило: так оцениваются сотрудники, "компетентность, знания, навыки и профессионализм которых не вызывают сомнений". При этом подчеркивается, что заработная плата в Министерстве юстиции "не всегда конкурентоспособна с заработной платой сотрудников на аналогичных должностях в других учреждениях".
Наибольшие суммы на бонусы и денежные премии сотрудникам в прошлом году выделило Министерство иностранных дел - в общей сложности 1,37 миллиона евро. Это объясняется возросшей нагрузкой на сотрудников из-за геополитической ситуации. Министерство также указывает на низкие зарплаты по сравнению с другими министерствами. Средняя месячная зарплата здесь, по данным Госканцелярии, составляет 2117 евро. И средняя премия здесь также самая низкая - 1452 евро. Самые высокие премии в среднем выплачиваются в Министерстве финансов (1745 евро), а также в Министерстве климата и энергетики и Министерстве обороны - по 1751 евро.
Данные по премиям за прошлый год показывают, что спустя два с половиной года после начала реформы оплаты труда по-прежнему сохраняется большое неравенство в оплате труда сотрудников разных министерств. Реформа, вступившая в силу в середине 2022 года, предусматривала повышение компенсаций и одновременно отмену многих бонусов. Однако цель довести ежемесячную заработную плату в сфере государственного управления до 80% от оплаты эквивалентной работы в частном секторе до сих пор не достигнута. Аналогично не уменьшается и выплата бонусов.
Консультант департамента кадровой политики Госканцелярии Лайла Рушкуле признает, что для реализации реформы не хватает финансирования. Два года назад Госканцелярия запросила у правительства 50 миллионов евро. Правительство выделило всего 6 миллионов, чего хватило только на повышение самых низких зарплат, в том числе в Министерстве культуры.
Средняя месячная зарплата в Министерстве культуры (2105 евро) на 24% ниже целевого показателя. Средний размер премии здесь также относительно невысок (1465 евро). "Никакого выравнивания бюджета или перепланирования между министерствами, скажем, из одного департамента в другой не было", - заявила госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне. Она добавила, что дополнительных бюджетных средств на увеличение вознаграждения не получено и в прошлом году это не было приоритетом.
В конце списка "не очень богатых" министерств, помимо культуры, находятся также министерства юстиции, благосостояния и сообщения. Там признают, что используют все доступные инструменты для мотивации своих сотрудников. "Когда-то мы, вероятно, были богатым министерством. Думаю, сейчас мы уже не такие", - сказал госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.
Помимо денежных премий и бонусов министерства также выплачивают доплаты. Если бы они были включены в ежемесячную зарплату, некоторые министерства смогли бы достичь и даже превзойти цели реформ. Лидером оказалось Министерство экономики, где средняя месячная зарплата с учетом доплат составляет 3209 евро. Госсекретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис выразил мнение, что за хороших сотрудников будет конкуренция, поэтому, по его мнению, такую систему мотивации следует сохранить. В феврале Валантису была выплачена треть его ежемесячной зарплаты в размере 6608 евро - 1982 евро - за руководство рабочей группой, связанной с будущим Тет и LMT.
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