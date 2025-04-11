Straupe выступило с заявлением после заболевания нескольких сотрудников инфекцией E. coli

До настоящего момента в ходе лабораторных проверок наличие бактерии E. coli не было подтверждено ни в одном виде продукции молочного предприятия Straupe, а также в пробах, взятых с производственного оборудования, тары или с рук сотрудников, сообщили агентству LETA в компании.
В то же время предприятие подчеркивает, что, беря на себя полную ответственность за безопасность потребителей, уже начало отзыв с рынка всей вручную расфасованной продукции. Straupe подчеркивает, что проверки продолжаются - выясняется путь распространения бактерии.
Председатель правления Straupe Имантс Балодис сообщил, что в среду и четверг на наличие E. coli были проверены 42 сотрудника, задействованные в производстве и логистике. Носителями признаны семь человек, при этом четверо принимали непосредственное участие в производственном процессе. Все эти сотрудники после получения результатов анализов были немедленно отстранены от выполнения рабочих обязанностей и направлены под наблюдение семейных врачей.
По словам Балодиса, основная задача предприятия сейчас - сделать все возможное, чтобы продукция, поступающая к клиентам, была безопасной для употребления. В связи с этим начат отзыв вручную расфасованной продукции. При этом продукция, фасованная автоматически, безопасна для потребления, утверждает Балодис.
"В настоящее время много вопросов, и было бы неправильно спекулировать на теме неподтвержденных лабораторными данными версий. Надеемся, что при помощи контролирующих учреждений удастся выяснить, как наши сотрудники стали носителями E. coli, так как у нас самих таких возможностей для расследования нет", - отметил Балодис.
Молочное предприятие Straupe уже осуществило и продолжает предпринимать необходимые меры, чтобы вся производимая продукция была безопасной для потребителя.
На данный момент приостановлена производственная линия, где продукция фасуется вручную. Автоматизированная фасовка продолжается, так как в этом процессе продукты не контактируют с работниками.
Балодис подчеркивает, что продукция, расфасованная автоматически, безопасна для потребления. "Уже началась дезинфекция помещений предприятия, чтобы мы были вдвойне уверены, что ни одна бактерия не "просочилась". Хочу подчеркнуть: на данный момент не доказано, что употребление продукции нашего предприятия связано с заражением в детских садах", - подчеркнул Балодис.
Ранее сообщалось, что на пресс-конференции в четверг генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис сообщил о временной частичной приостановке деятельности кооперативного общества Straupe из-за зараженной продукции и выявления инфекции у нескольких сотрудников предприятия.
Приостановлена линия ручной расфасовки продукции в многоразовые контейнеры. PVD приняла решение временно остановить эту линию и не рекомендовать употреблять ее продукцию. Речь, вероятно, идет о жидких продуктах в пластиковых контейнерах - например, молоке или сметане.
Предприятие поставляло эти продукты в 14 учебных заведений в период, когда в ряде из них были зафиксированы случаи кишечной инфекции, вызванной E. coli. В ходе проверок в пищеблоках дошкольных учреждений PVD отобрала образцы различных пищевых продуктов - в том числе молочной, мясной, растительной продукции и готовых блюд - для лабораторного анализа.
Также была собрана информация о поставщиках продуктов, среди которых значится и кооператив Straupe.
Продукты, производимые этим предприятием, также были направлены на лабораторные исследования на наличие веротоксигенной E. coli.
На данный момент полученные результаты лабораторных исследований пищевой продукции соответствуют установленным нормам.
PVD предписала Straupe изъять из продажи всю вручную расфасованную молочную продукцию, произведенную до 10 апреля включительно, а также незамедлительно провести внеплановую мойку и дезинфекцию помещений и оборудования и организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены.
Линия автоматизированной фасовки продукции не остановлена, так как на этом этапе персонал не контактирует с продуктом.
Как сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, у семи сотрудников предприятия была выявлена инфекция E. coli, и эти работники были задействованы в производстве продуктов питания.
Скорее всего, именно сотрудники предприятия стали источником заражения, перенеся бактерию на пищу. Представитель SKPC отметил, что у работников могли отсутствовать какие-либо выраженные симптомы. Продолжается анализ данных секвенирования. На данный момент доказательства связи между заболевшими детьми и инфицированными сотрудниками являются косвенными - еще предстоит сравнить типы инфекции у обеих сторон.
Образцы были взяты и в нескольких фермерских хозяйствах для выяснения соответствия серотипам, однако заражение произошло именно от человека, даже если первоначальным источником могло быть животное.
Также сообщалось, что во вторник SPKC начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев заражения штаммом E. coli, продуцирующим шигатоксин.
Заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все проходят амбулаторное лечение. Как отмечают в SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны с существующей вспышкой, и необходимы дополнительные лабораторные анализы.
Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заражения E. coli составляет не менее 60, большинство из них - среди детей. Случаи заболевания выявлены в различных районах Риги, Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях. Несколько детей госпитализированы и продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице, течение болезни - различное. Некоторые лечатся дома, у части инфицированных симптомы не проявляются.
В ходе проверок PVD в 140 образцах пищевых продуктов и 19 смывах с объектов внешней среды и рук персонала бактерия E. coli, продуцирующая шигатоксин, не была обнаружена.
Также служба получила результаты по 84 смывам, исследованным на соответствие гигиеническим критериям. Все образцы соответствовали нормам, сообщила агентству LETA старший эксперт отдела надзора за распространением пищевых продуктов PVD Светлана Альминовича-Мильяновича.
В понедельник SKPC сообщил, что на данный момент анализ ситуации не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.
SKPC объясняет, что в кишечнике всех людей и животных обитают бактерии под названием Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной микрофлоры и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие тяжелые заболевания.
Эти штаммы называются STEC/VTEC (E. coli, продуцирующая шигатоксин или веротоксин). Они могут вызывать тяжелую, кровавую диарею, которая в отдельных случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма человека или животного с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов - недостаточно термически обработанной говядины, сырого молока, немытых фруктов или овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает: продукты следует тщательно термически обрабатывать, фрукты и овощи - мыть под проточной водой, особенно те, которые не будут подвергаться термообработке перед употреблением. При появлении симптомов - спазмов в животе или кровавой диареи - необходимо немедленно обратиться к врачу.
Согласно данным портала Firmas.lv, в 2024 году кооператив Straupe достиг оборота в 9,637 миллиона евро, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль составила 334 459 евро - на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Кооператив Straupe зарегистрирован в 1993 году. Предприятие производит и реализует молоко, пахту, йогурт, сыр и другую молочную продукцию.
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