Straupe выступило с заявлением после заболевания нескольких сотрудников инфекцией E. coli

В то же время предприятие подчеркивает, что, беря на себя полную ответственность за безопасность потребителей, уже начало отзыв с рынка всей вручную расфасованной продукции. Straupe подчеркивает, что проверки продолжаются - выясняется путь распространения бактерии.

Председатель правления Straupe Имантс Балодис сообщил, что в среду и четверг на наличие E. coli были проверены 42 сотрудника, задействованные в производстве и логистике. Носителями признаны семь человек, при этом четверо принимали непосредственное участие в производственном процессе. Все эти сотрудники после получения результатов анализов были немедленно отстранены от выполнения рабочих обязанностей и направлены под наблюдение семейных врачей.

По словам Балодиса, основная задача предприятия сейчас - сделать все возможное, чтобы продукция, поступающая к клиентам, была безопасной для употребления. В связи с этим начат отзыв вручную расфасованной продукции. При этом продукция, фасованная автоматически, безопасна для потребления, утверждает Балодис.