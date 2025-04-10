У нескольких сотрудников молочного предприятия Straupe обнаружена инфекция E. coli; деятельность частично приостановлена

Как сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, у семи сотрудников предприятия выявлена инфекция E. coli. Эти работники были задействованы в подготовке пищевой продукции.

Скорее всего, заражение продукции произошло из-за людей - сотрудников предприятия, которые перенесли бактерию на пищу. Как отметил представитель SPKC, у работников могли отсутствовать выраженные симптомы. Продолжается получение и анализ данных секвенирования. На данный момент доказательства связи между заболевшими детьми и сотрудниками косвенные - еще предстоит сравнить данные о штаммах.

Также были взяты образцы на нескольких фермах для проверки на соответствие серотипам, однако передача инфекции, скорее всего, произошла от человека, даже если ее первоначальным источником мог быть крупный рогатый скот.

Ранее сообщалось, что SPKC во вторник, 8 апреля, начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев заражения E. coli.

Согласно информации на сайте SPKC, заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все проходят амбулаторное лечение. По словам SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны со вспышкой, необходимы дополнительные лабораторные исследования.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания E. coli достигло не менее 60, большинство заболевших - дети. Случаи зарегистрированы в различных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажи, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском краях.