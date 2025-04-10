У нескольких сотрудников молочного предприятия Straupe обнаружена инфекция E. coli; деятельность частично приостановлена

На молочном производственном предприятии Straupe в ходе расследования выявлено семь случаев заражения инфекцией E. coli, сообщил в четверг, 10 апреля, на пресс-конференции директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Приостановлена работа фасовочной линии предприятия, где продукция вручную разливалась в многоразовые контейнеры. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приняла решение временно остановить эту линию и рекомендует не употреблять такую продукцию в пищу.
Речь может идти о жидких продуктах в пластиковых упаковках, например, молоке или сметане. Продукция этого предприятия поступала в 14 детских дошкольных учреждений.
В ходе проверок в столовых дошкольных учреждений PVD взяла на лабораторное исследование образцы различных продуктов: молочных, мясных, фруктов, овощей и готовых блюд.
Также во время проверок была получена информация о поставщиках продуктов, в том числе о предприятии Straupe.
Образцы продукции, произведенной этим предприятием, также направлены на лабораторное исследование на наличие E. coli. На данный момент полученные результаты соответствуют требованиям.
PVD обязала Straupe отозвать из торговли все вручную фасованные молочные продукты, произведенные до 10 апреля, а также немедленно провести внеплановую мойку и дезинфекцию фасовочного помещения и оборудования, а также организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены.
Работа автоматизированной фасовочной линии не приостановлена, так как на этом этапе продукция не контактирует с персоналом.
Как сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, у семи сотрудников предприятия выявлена инфекция E. coli. Эти работники были задействованы в подготовке пищевой продукции.
Скорее всего, заражение продукции произошло из-за людей - сотрудников предприятия, которые перенесли бактерию на пищу. Как отметил представитель SPKC, у работников могли отсутствовать выраженные симптомы. Продолжается получение и анализ данных секвенирования. На данный момент доказательства связи между заболевшими детьми и сотрудниками косвенные - еще предстоит сравнить данные о штаммах.
Также были взяты образцы на нескольких фермах для проверки на соответствие серотипам, однако передача инфекции, скорее всего, произошла от человека, даже если ее первоначальным источником мог быть крупный рогатый скот.
Ранее сообщалось, что SPKC во вторник, 8 апреля, начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев заражения E. coli.
Согласно информации на сайте SPKC, заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все проходят амбулаторное лечение. По словам SPKC, на данный момент нельзя утверждать, что эти случаи связаны со вспышкой, необходимы дополнительные лабораторные исследования.
Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания E. coli достигло не менее 60, большинство заболевших - дети. Случаи зарегистрированы в различных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажи, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском краях.
Несколько детей госпитализированы и продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице. Остальные лечатся дома, у некоторых заболевание протекает бессимптомно.
SPKC разъясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Эти бактерии являются частью нормальной микрофлоры организма и обычно не представляют опасности. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC (штаммы E. coli, продуцирующие шигатоксин или веротоксин). Они могут вызвать тяжелую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.
Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма человека или животного с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов - термически необработанной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает: пищу следует подвергать достаточной термической обработке, фрукты и овощи - тщательно промывать под проточной водой, особенно если они будут употребляться в сыром виде. При появлении симптомов инфекции - спазматических болей в животе или кровавой диареи - необходимо немедленно обратиться к врачу.
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