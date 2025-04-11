Перевощиков: на продовольственном предприятии не должны работать люди, зараженные кишечным патогеном

Он отметил, что продолжается эпидемиологическое расследование и будут проводиться дальнейшие проверки, в том числе других поставщиков, чтобы исключить другие возможности. Он признал, что есть несколько версий.

Как уже сообщалось, остановлена упаковочная линия предприятия, на которой продукты вручную разливались в многоразовую посуду. PVD приняла решение временно приостановить выпуск данной продукции и не рекомендует ее употреблять. Это могут быть жидкие продукты в пластиковых контейнерах, такие как молоко или сметана.

Компания поставляла эти продукты в 14 учебных заведений в то время, когда несколько воспитанников этих заведений в разных регионах Латвии заболели инфекцией E.Coli. Во время проверок в пищеблоках дошкольных образовательных учреждений сотрудники PVD брали пробы различных продуктов питания, включая молочные продукты, мясо, фрукты и овощи, а также готовых блюд, для проведения лабораторных исследований.

Также была получена информация о поставщиках продуктов питания, в том числе о "Straupe".

PVD предписала компании Straupe изъять из продажи все молочные продукты, упакованные вручную и произведенные до сегодняшнего дня, 10 апреля, и провести немедленную экстренную мойку и дезинфекцию упаковочного цеха и оборудования, а также организовать повторный гигиенический инструктаж персонала.

Автоматизированная упаковка продуктов на упаковочной линии не была приостановлена, поскольку на этом этапе продукция не контактирует с работниками.

Председатель правления Straupe Имантс Балодис в передаче Panorāma Латвийского телевидения указал, что до сих пор в продукции предприятия ничего найдено не было, однако инфекция была констатировано только у самих работников. Он отметил, что продукцию предприятия употребляют сотни детей, но заболело всего несколько, поэтому он не верит, что они могли заразиться от молочных продуктов.