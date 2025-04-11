Перевощиков: на продовольственном предприятии не должны работать люди, зараженные кишечным патогеном

Недопустимо, чтобы на предприятии по производству продуктов питания работали люди, зараженные кишечным патогеном, подчеркнул в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma директор Департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, сообщает агентство LETA.
Как уже сообщалось, молочный кооператив Straupe временно частично приостановил свою деятельность из-за того, что у семи работников предприятия была выявлена инфекция E.coli. Имеющиеся на сегодняшний день данные о связи между заболеваемостью детей и работников образовательных учреждений пока носят косвенный характер - соответствие между заболеваемостью работников и заболевших детей еще предстоит сопоставить.
Перевощиков пояснил, что к этому утру по-прежнему известно о семи зараженных на предприятии. Накануне расследование продолжилось, сегодня могут поступить новые данные, о которых жители будут проинформированы, пояснил он.
Эпидемиолог отметил, что в данный момент неизвестно, почему эти люди заразились.
Он пояснил, что сейчас главное - точно понять, какие именно возбудители, или серотипы, в данном случае являются возбудителями, чтобы сравнить их с теми, которые обнаружены у детей.
Он напомнил, что не у всех зараженных могут быть симптомы. Однако и человек без симптомов выделяет эти бактерии в окружающую среду, и при определенных условиях они могут попасть на продукты питания.
На предприятии Straupe достаточно большое число зараженных, указал специалист. "Мы допускаем, что у такого числа зараженных все-таки могли быть симптомы", - сказал Перевощиков.
Он отметил, что продолжается эпидемиологическое расследование и будут проводиться дальнейшие проверки, в том числе других поставщиков, чтобы исключить другие возможности. Он признал, что есть несколько версий.
Как уже сообщалось, остановлена упаковочная линия предприятия, на которой продукты вручную разливались в многоразовую посуду. PVD приняла решение временно приостановить выпуск данной продукции и не рекомендует ее употреблять. Это могут быть жидкие продукты в пластиковых контейнерах, такие как молоко или сметана.
Компания поставляла эти продукты в 14 учебных заведений в то время, когда несколько воспитанников этих заведений в разных регионах Латвии заболели инфекцией E.Coli. Во время проверок в пищеблоках дошкольных образовательных учреждений сотрудники PVD брали пробы различных продуктов питания, включая молочные продукты, мясо, фрукты и овощи, а также готовых блюд, для проведения лабораторных исследований.
Также была получена информация о поставщиках продуктов питания, в том числе о "Straupe".
PVD предписала компании Straupe изъять из продажи все молочные продукты, упакованные вручную и произведенные до сегодняшнего дня, 10 апреля, и провести немедленную экстренную мойку и дезинфекцию упаковочного цеха и оборудования, а также организовать повторный гигиенический инструктаж персонала.
Автоматизированная упаковка продуктов на упаковочной линии не была приостановлена, поскольку на этом этапе продукция не контактирует с работниками.
Председатель правления Straupe Имантс Балодис в передаче Panorāma Латвийского телевидения указал, что до сих пор в продукции предприятия ничего найдено не было, однако инфекция была констатировано только у самих работников. Он отметил, что продукцию предприятия употребляют сотни детей, но заболело всего несколько, поэтому он не верит, что они могли заразиться от молочных продуктов.
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