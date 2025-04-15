И. о. гендиректора airBaltic может стать претендентом на пост главы компании

Исполняющий обязанности генерального директора airBaltic Паулс Цалитис планирует рассмотреть возможность баллотироваться на должность генерального директора авиакомпании, когда будет объявлен конкурс.
Во вторник, 15 апреля, в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Паулс Цалитис сказал, что оценит свою кандидатуру, когда будет объявлен конкурс на должность председателя правления airBaltic и можно будет подавать заявки.
В то же время он отметил, что airBaltic является важной компанией для Латвии, имеет новейший парк воздушных судов в Европе и работает на международных рынках в очень сложных конкурентных условиях, поэтому управление такой компанией требует соответствующего опыта как в компании, так и в отрасли.
По словам Цалитиса, такой опыт он приобрел на предыдущей работе.
"За эти годы я поработал на обеих руководящих должностях и очень хорошо знаю эту компанию, поэтому я обязательно рассмотрю этот вариант", - сказал Цалитис, отвечая на вопрос о своих планах участвовать в конкурсе на пост председателя правления airBaltic.
Ранее сообщалось, что совет латвийской национальной авиакомпании airBaltic в понедельник, 7 апреля, принял решение об увольнении нынешнего председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Обязанности временного исполнительного директора airBaltic будет выполнять нынешний член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис. Член правления и финансовый директор Витолдс Яковлев также продолжит работу в правлении предприятия.
В понедельник во время собрания акционеров крупнейший акционер airBaltic - Минсообщения - выразил недоверие Гауссу. После собрания акционеров было созвано внеочередное заседание совета. Учитывая недоверие акционеров, совет принял решение уволить действующего председателя правления Гаусса с понедельника.
В то же время на очередном общем собрании акционеров были утверждены результаты деятельности авиакомпании на 2024 год и объявленный ранее убыток в размере 118,159 млн евро.
Министр сообщения Атис Швинка заявил, что ему важно увидеть результаты, поскольку airBaltic - важная компания для страны и она должна быть способна развиваться самостоятельно и адаптироваться к внешним условиям.
Председатель совета аirBaltic Андрей Мартынов поблагодарил Гаусса за его руководство, преданность делу и видение ситуации с 2011 года, отметив, что более десяти лет Гаусс вел авиакомпанию через значительные изменения и рост, заложив прочный фундамент для ее будущего.
"В то же время сохраняется доверие к правлению airBaltic и профессиональной команде. Основные бизнес-цели остаются неизменными, и airBaltic продолжает работать над реализацией своей стратегии и потенциальным первичным публичным размещением акций", - добавил Мартынов.
Исполняющий обязанности генерального директора airBaltic Паулс Цалитис отмечает, что airBaltic продолжает работать с непоколебимой приверженностью достижению своих стратегических целей и операционная деятельность компании не пострадает. Он добавляет, что команда airBaltic сильная и мотивированная и авиакомпания готова обеспечить стабильность, преемственность и развитие.
Министерство сообщения отмечает, что Цалитис - опытный специалист в области авиации с 30-летним стажем работы в airBaltic. Цалитис начал работать в авиакомпании в 1995 году в качестве пилота и постепенно занял руководящие должности. В 2020 году Цалитис занял должность директора по оперативному управлению и стал членом правления.
Министерство подчеркивает, что отставка Гаусса не повлияет на деятельность компании. airBaltic была и остается стратегически важной компанией для Латвии. Цель акционеров - развивать компанию, усиливая ее конкурентоспособность, продолжая при этом движение к IPO.
Уже сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa получит конвертируемую акцию, что даст ей долю в размере 10%. Позднее, после потенциального первичного размещения акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции.
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