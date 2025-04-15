И. о. гендиректора airBaltic может стать претендентом на пост главы компании

Читайте также Деньги В отставку отправлен председатель правления airBaltic Гаусс

Обязанности временного исполнительного директора airBaltic будет выполнять нынешний член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис. Член правления и финансовый директор Витолдс Яковлев также продолжит работу в правлении предприятия.

В понедельник во время собрания акционеров крупнейший акционер airBaltic - Минсообщения - выразил недоверие Гауссу. После собрания акционеров было созвано внеочередное заседание совета. Учитывая недоверие акционеров, совет принял решение уволить действующего председателя правления Гаусса с понедельника.

В то же время на очередном общем собрании акционеров были утверждены результаты деятельности авиакомпании на 2024 год и объявленный ранее убыток в размере 118,159 млн евро.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что ему важно увидеть результаты, поскольку airBaltic - важная компания для страны и она должна быть способна развиваться самостоятельно и адаптироваться к внешним условиям.

Председатель совета аirBaltic Андрей Мартынов поблагодарил Гаусса за его руководство, преданность делу и видение ситуации с 2011 года, отметив, что более десяти лет Гаусс вел авиакомпанию через значительные изменения и рост, заложив прочный фундамент для ее будущего.

"В то же время сохраняется доверие к правлению airBaltic и профессиональной команде. Основные бизнес-цели остаются неизменными, и airBaltic продолжает работать над реализацией своей стратегии и потенциальным первичным публичным размещением акций", - добавил Мартынов.