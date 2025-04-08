Что Гаусс планирует делать дальше?

Бывший председатель правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс, уволенный со своей должности в понедельник, 7 апреля, в настоящее время не видит для себя возможности трудоустройства или бизнеса в Латвии, сообщил Гаусс агентству LETA.
Однако он добавил, что если по росту Латвия в будущем обгонит другие европейские страны, тогда, возможно, он мог бы найти "хорошую идею".
На вопрос, потребует ли он выплаты компенсации за увольнение с должности, Гаусс ответил, что не может комментировать вопросы, касающиеся договора.
При этом он отметил, что для него не установлены ограничения или запреты, запрещающие работать на конкурентов.
Гаусс также сказал, что сохранит имущество в Юрмале и общее имущество в Риге, так как он провел здесь 14 лет.
Экс-глава airBaltic также высказал мнение, что его увольнение не способствует запланированному airBaltic первоначальному публичному предложению акций (IPO), но выразил надежду, что IPO состоится, как и планировалось.
Как сообщалось, в понедельник, 7 апреля, совет авиакомпании airBaltic принял решение об увольнении председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса. Обязанности временного исполнительного директора airBaltic выполняет нынешний член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.
Ранее Гаусс сказал агентству LETA, что увольнение с должности стало для него сюрпризом, хотя политики уже некоторое время этого требовали.
На вопрос, изменил бы он что-нибудь в своей деятельности, Гаусс ответил: "Нет, я бы постарался управлять компанией в том же духе, потому что сегодня это по-прежнему хорошая компания".
Гаусс начал работать в airBaltic 1 ноября 2011 года.
В то же время председатель временного совета airBaltic Андрей Мартынов сообщил агентству LETA, что временный совет airBaltic не принял решения о выплате компенсации Гауссу и что в настоящее время такой вопрос не планируется включать в повестку дня.
В свою очередь, конкурс на должность председателя правления airBaltic, по словам Мартынова, будет объявлен в ближайшее время.
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