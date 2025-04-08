Передача: что ждет airBaltic после ухода Гаусса?

"Люди ожидают, что airBaltic сможет работать в рыночных условиях. В различных ситуациях внешнего воздействия. Лидер должен уметь реагировать, чтобы добиться результатов. airBaltic станет только сильнее, пересмотрев бизнес-планы и адаптировавшись. Нужно уметь анализировать и контролировать расходы", - заявил после собрания коалиции министр сообщения Атис Швинка.

Он указал, что на собрании акционеров был рассмотрен отчет за прошлый год и проанализированы финансовые показатели.

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Швинка отметил, что в отчете видно, что предприятие понесло убытки в размере 118 миллионов евро. После оценки отчета на собрании акционеров Министерство сообщения как держатель государственных акций выразило недоверие председателю правления и генеральному директору Мартину Гауссу, и совет отстранил его от должности, пояснил Швинка.

Министр выразил надежду, что предприятие станет сильнее за счет пересмотра и корректировки бизнес-планов, анализа и контроля затрат. "Впереди третий и четвертый кварталы, которые сезонно более сильные, и мы ожидаем лучших результатов каждый квартал", - сказал министр, добавив, что по-прежнему нужно двигаться к привлечению частного капитала.

"Мы будем работать над этим планомерно, анализируя готовность как компании, так и рынка", - сказал Швинка.

Впрочем, в данный момент он не уточнил, когда и каким образом будут искать нового председателя правления и будут ли его искать за рубежом.

Ранее неоднократно звучало, что выросло недовольство работой Гаусса как руководителя национальной авиакомпании.

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