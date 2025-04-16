От Кореи до Кипра: как временные перемирия заканчивали большие конфликты и каковы уроки для российско-украинской войны

Поэтому 22 сентября 1980 года иракская армия вторглась в Иран, но план «Хузестан за три дня» провалился — боевые действия затянулись и вскоре Иран перешел в контрнаступление.

Таким образом, обе страны погрязли в восьмилетней войне на истощение с огромными экономическими и человеческими потерями — по разным оценкам, с обеих сторон в ней погибло до 1,5 млн военных и гражданских лиц.

В 1988 году измученные войной Багдад и Тегеран пошли на перемирие, предложенное очередной резолюцией Совета Безопасности ООН №598, что означало окончание военных действий.

Эта резолюция, которую позиционировали как «первый шаг к урегулированию» конфликта, фактически осталась единственным полноценным международно признанным документом об окончании ирано-иракской войны.

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Впрочем, Саддам Хусейн сразу после начала своего нового вторжения — на этот раз в Кувейт — в августе 1990 года, опасаясь враждебных действий Ирана, предложил Тегерану мирные соглашения с выполнением всех условий резолюции №598. На что иранские власти в итоге согласились 16 августа 1990 года.

Но с формальной точки зрения это была скорее дипломатическая договоренность, которая лишь подтвердила перемирие 1988 года, но не превратила его в юридическое завершение войны. Соглашение не было оформлено как международный договор и не было зарегистрировано в ООН.