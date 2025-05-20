Комиссия Сейма поддержала принцип "долг следует за квартирой"

Ранее в ходе нескольких заседаний депутаты вели оживленные дискуссии по данному законопроекту, не приходя к согласию. Во вторник, 20 мая, проект решения был единогласно одобрен во время короткого заседания.

Поправки предполагают, что за неуплаченные счета за коммунальные услуги, расходы на управление домом и взносы в накопительный фонд будет нести ответственность тот, кто приобрел соответствующую квартиру - вместе с ее долгами.

Министерство экономики предложило данные поправки с целью расширения применения института "реального обременения", закрепленного в Гражданском законе, и установления законного обременения в отношении пользования объектом квартирной собственности.

Предполагается, что регулярные платежи за управление жилым домом, оплата услуг, связанных с пользованием квартирой, а также взносы в накопительный фонд общества владельцев квартир станут обязанностью каждого текущего собственника квартиры.