Комиссия Сейма поддержала принцип "долг следует за квартирой"

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений во вторник, 20 мая, во втором чтении поддержала поправки к Закону о квартирной собственности, предусматривающие введение принципа "долг следует за квартирой".
Ранее в ходе нескольких заседаний депутаты вели оживленные дискуссии по данному законопроекту, не приходя к согласию. Во вторник, 20 мая, проект решения был единогласно одобрен во время короткого заседания.
Поправки предполагают, что за неуплаченные счета за коммунальные услуги, расходы на управление домом и взносы в накопительный фонд будет нести ответственность тот, кто приобрел соответствующую квартиру - вместе с ее долгами.
Министерство экономики предложило данные поправки с целью расширения применения института "реального обременения", закрепленного в Гражданском законе, и установления законного обременения в отношении пользования объектом квартирной собственности.
Предполагается, что регулярные платежи за управление жилым домом, оплата услуг, связанных с пользованием квартирой, а также взносы в накопительный фонд общества владельцев квартир станут обязанностью каждого текущего собственника квартиры.
Изменения направлены на защиту интересов совладельцев квартир, а также управляющих жилыми домами и поставщиков коммунальных услуг от тех владельцев, которые не рассчитываются за полученные услуги и не делают взносы в фонд накоплений дома. Поскольку предполагается, что долги будут погашать новые собственники, снизится также риск прекращения предоставления услуг дому из-за накопившейся задолженности.
В настоящее время на практике по-прежнему случаются случаи, когда долг по одной квартире может негативно повлиять на весь многоквартирный дом - например, задержать своевременное подключение отопления. Кроме того, при продаже квартиры взыскание долгов становится еще более затруднительным, говорится в аннотации к законопроекту.
В случаях, когда собственник продает квартиру с накопившимися долгами, ему придется либо погасить долг до продажи, либо снизить цену недвижимости, так как новый владелец будет обязан выплатить все задолженности по квартире, отмечают авторы поправок.
Планируется, что долги перейдут на нового собственника только за период, не превышающий одного года.
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