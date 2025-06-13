ВИДЕО Уникальное зрелище! Камера на латвийском болоте сняла медведицу с тремя малышами

Эксперты отмечают, что медведи и другие лесные животные перемещаются с одной стороны болота на другую в поисках пищи, используя проложенные ими тропы.

Исследователи из Латвийского государственного института леса Silava поясняют, что в Латвии постоянно обитает около 150 медведей и увидеть медведицу с недавно родившимися медвежатами - большая удача.

"Спасибо внимательным зрителям трансляции из гнезда беркута, которые услышали плеск воды в микрофоне камеры и тем самым заметили медведей. Это действительно самое впечатляющее наблюдение за всю историю проекта прямой трансляции LVM", - говорит старший эксперт по окружающей среде LVM Угис Бергманис.

Онлайн-камеры LVM показывают гнездование беркута и малого орлана, а также болотный ландшафт.

Департамент охраны природы (DAP) сообщает, что в настоящее время в Латвии наблюдается стабильное восстановление популяции бурого медведя, достигшей 120 особей. Для сравнения: в Эстонии насчитывается более 1000 медведей.

Бурый медведь - самый крупный из хищников Латвии. Вес самок может достигать 150 килограммов, а самцов - 300 кг. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет, и в Латвии у него нет природных врагов.

В повседневной жизни медведи не агрессивны и в основном избегают встреч с человеком.

Медведь может стать опасным для человека, если он слишком рано проснулся от спячки, получил травму или если это самка с медвежатами.

DAP отмечает, что исторически бурый медведь появился на территории Латвии в конце последнего ледникового периода (8-11 тысяч лет назад), но в XIX и XX веках медведи как популяция были уничтожены в Латвии. По этой причине с 1977 года медведи в Латвии находятся под защитой государства и включены в список особо охраняемых видов.