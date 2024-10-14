Очередной выпуск популярного тревел-шоу "Орел и решка" отправил зрителей в живописную Ригу. Ведущие, Эдуард Мацаберидзе и Соня Шац, провели в столице Латвии два дня в традиционном формате: один с бюджетом в 100 долларов, другой - с неограниченными возможностями Золотой карты.
"Отличный город для эмиграции": в Риге сняли новый выпуск "Орла и решки"
Перед началом путешествия ведущие бросают монетку: проигравшему достаются 100 долларов, победитель получает Золотую карту. В этот раз удача была на стороне Эдуарда, чье пребывание в городе прошло в роскошных условиях. В свою очередь, Соня показала, как можно увидеть Ригу с ограниченным бюджетом.
Первое, что поразило ведущую - доступные цены: просторная квартира в центре города стоила всего 29 евро за ночь. Прогуливаясь по Риге, Соня отметила, что русский язык ассоциируется у многих с советской оккупацией и войной в Украине, поэтому она общалась с прохожими на английском.
По совету местных она отправилась в Lido, где попробовала классический серый горох с беконом. "Взяли гороховый суп и жижицу оттуда выловили", - так оценила она латышскую кухню.
Соня также посетила волонтерский центр Tavi Draugi, помогающий украинским беженцам, и встретила Ирину, переехавшую в Латвию к мужу - солдату на реабилитации. "Для наших, кто переехал, здесь намного легче адаптироваться", - поделилась Ирина. Этот центр стал символом новой реальности для Латвии, ведь только в 2023 году сюда приехало более 230 тысяч иммигрантов из Украины, что резко изменило демографию страны.
Не обремененная деньгами, Шац обошла Старый город, зашла в молодежный бар Laska, посетила Андрейосту и заглянула на Агенскалнский рынок. Ее гастрономическое приключение закончилось в ресторане украинской кухни Borščs, где она испробовала борщ с пампушками. В разговоре с латвийским журналистом Эвалдом Дукулем она резюмировала:
"Здесь очень как-то welcoming [приветливо] и очень приятно находиться".
Эдуарду Мацаберидзе досталась другая сторона монетки. С неограниченным бюджетом в кармане он начал путь на арендованном автомобиле с водителем прямо из аэропорта. "Рига - невероятно красивый город. Едешь и едешь, а красота вокруг не заканчивается", - отметил Эдуард, наслаждаясь видами с комфортабельного сиденья.
Он остановился в отеле Seven Mirrors, где ночь стоила 300 евро. Посетил ресторан Rozengrals, попробовал местные блюда (луковый суп, свиную рульку, ножку кролика) и провел время на чемпионате по дрифту (220 евро). Поездка на роскошной яхте "Турайда" обошлась еще в 170 евро.
Мацаберидзе не смог отказать себе и в грузинской кухне. Он заглянул в юрмальский ресторан "Кинза", где по его просьбе ему предложили "много, красиво, чтобы я не съел столько". Грузинский сомелье из Тбилиси, живущий в Латвии уже пять месяцев, провел для него дегустацию.
По традиции выпуск завершился спрятанным сокровищем. Эдуард оставил в Риге 100 долларов, которые может найти кто-то из зрителей программы.
Вывод ведущих был кратким, но своевременным: "Рига - отличный город для эмиграции". Вопрос о том, не пора ли им самим переехать в Латвию, был встречен с иронией: "Сначала доедем до конца [сезона], все посмотрим, а потом решим".
Полностью ролик доступен на платформе Votvot.
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