"Отличный город для эмиграции": в Риге сняли новый выпуск "Орла и решки"

Не обремененная деньгами, Шац обошла Старый город, зашла в молодежный бар Laska, посетила Андрейосту и заглянула на Агенскалнский рынок. Ее гастрономическое приключение закончилось в ресторане украинской кухни Borščs, где она испробовала борщ с пампушками. В разговоре с латвийским журналистом Эвалдом Дукулем она резюмировала:

"Здесь очень как-то welcoming [приветливо] и очень приятно находиться".

Эдуарду Мацаберидзе досталась другая сторона монетки. С неограниченным бюджетом в кармане он начал путь на арендованном автомобиле с водителем прямо из аэропорта. "Рига - невероятно красивый город. Едешь и едешь, а красота вокруг не заканчивается", - отметил Эдуард, наслаждаясь видами с комфортабельного сиденья.

Он остановился в отеле Seven Mirrors, где ночь стоила 300 евро. Посетил ресторан Rozengrals, попробовал местные блюда (луковый суп, свиную рульку, ножку кролика) и провел время на чемпионате по дрифту (220 евро). Поездка на роскошной яхте "Турайда" обошлась еще в 170 евро.

Мацаберидзе не смог отказать себе и в грузинской кухне. Он заглянул в юрмальский ресторан "Кинза", где по его просьбе ему предложили "много, красиво, чтобы я не съел столько". Грузинский сомелье из Тбилиси, живущий в Латвии уже пять месяцев, провел для него дегустацию.

По традиции выпуск завершился спрятанным сокровищем. Эдуард оставил в Риге 100 долларов, которые может найти кто-то из зрителей программы.

Вывод ведущих был кратким, но своевременным: "Рига - отличный город для эмиграции". Вопрос о том, не пора ли им самим переехать в Латвию, был встречен с иронией: "Сначала доедем до конца [сезона], все посмотрим, а потом решим".

Полностью ролик доступен на платформе Votvot.

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