Эксперты: во многих домах балконы в худшем состоянии, чем само здание

В многоквартирных домах ремонт балконов логично было бы проводить одновременно с капитальной реновацией всего здания, но так происходит лишь в идеале. На практике балконы во многих местах находятся в гораздо худшем состоянии, чем сами дома, однако их ремонт откладывается, отметили в эфире программы Латвийского Радио Kā labāk dzīvot директор Управления по предоставлению услуг Rīgas namu pārvaldnieks Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс и руководитель технического отдела управляющей компании из Лиепаи Алдис Лаздиньш. Об этом сообщает портал LSM.lv.
Ремонт балконов продолжают откладывать
Балконы, это одна из конструктивных частей многоквартирных домов, которые со временем нуждаются в ремонте. Но ремонт нужен также крышам, лифтам, подвалам и другим элементам зданий, поэтому благоустройство балконов нередко откладывается.
"Жителям трудно определиться, с чего начать. Балконы, к сожалению откладываются "на потом", и начинают с других вещей, которые затрагивают всех жильцов. Ведь надо помнить, что балконы есть не в каждой квартире, и они являются общей собственностью всего дома", - пояснил Юрий Тукиш.
Таким образом, жители многоквартирных домов чаще хотят начать реновацию здания с чего-то, что касается каждой квартиры, например, с ремонта стояков, которые в настоящее время проводятся массово. Балконы же в массе не ремонтируются - в 2024 году в Риге отремонтировали только 20 балконов. Тукиш пояснил: "Это немного. Годом ранее было 35. Но это плановые ремонты, еще несколько были сделаны в аварийных случаях".
В настоящее время из 3500 домов, находящихся под управлением Рижского домоуправления, ремонт балконов требуется примерно 400 зданиям.
"В 400 домах было бы хорошо, если бы жители нашли средства и на ремонт балконов. Но, как я уже упомянул, балкон, это не единственная часть дома, требующая ремонта. Поэтому жильцы часто откладывают такие работы на потом", - признал Тукиш.
Лучшее решение - реновация
Ремонт балконов становится приоритетом для жителей только тогда, когда они уже находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для безопасности. "Тогда мы ремонтируем их по одному-два, начиная с тех, что находятся в наиболее критическом состоянии. Причем даже без давления со стороны - это инициатива самих владельцев квартир, которые хотят, чтобы балконы привели в порядок. Часто в доме даже возникают споры, какой балкон ремонтировать первым", - рассказал Лаздиньш.
По его словам, такие споры обычно решаются с помощью привлеченного инженера-строителя, который оценивает техническое состояние всех балконов в доме, делит их на группы и определяет приоритеты.
Однако, по мнению специалистов, оптимальным решением является не экстренный ремонт, а своевременная реновация. В идеале вместе с обновлением фасада здания.
"Когда мы проводим реновацию, тогда обязательно осуществляется и проектирование. В ходе проектирования можно улучшить как конструкции самих балконов, так и предусмотреть установку солнцезащитных экранов или увеличение площади. Существует множество решений, которые можно заложить в проект реновации. Таким способом можно провести модернизацию балконов", - подчеркнул Тукиш, призывая жителей серьезно рассматривать возможность комплексной реновации.
Если балконы лишь немного отремонтировать, то проектирования не требуется, а значит невозможно внести изменения в технические решения. Тем не менее, это все равно дорого, отметил Тукиш.
Балконы будут общей собственностью
Обсуждая возможность законодательно признать балконы не общей собственностью, а зоной ответственности конкретных владельцев квартир, Тукиш подчеркнул, что это было бы плохим решением.
"Сейчас как раз идет уточнение понятий общей собственности. Например, окна сейчас тоже считаются общей собственностью. Я думаю, будут и другие изменения, чтобы все было более понятно", - пояснил он, выразив мнение, что поскольку балконы являются частью фасада здания, они не могут не быть общей собственностью.
К сожалению, еще одна причина, по которой владельцы квартир откладывают ремонт балконов - это высокая стоимость таких работ. Объем работ небольшой, но сами работы сложные.
"Если рассчитать стоимость на один квадратный метр, то она получается довольно высокой. Кроме того, технические решения для балконов могут быть разными, и их нужно проектировать", - пояснил Вейсс.
Чтобы упростить проектирование, Министерство экономики подготовило типовые решения для ремонта балконов, но, как признал Вейсс, ему неизвестно, используются ли они на практике.
"В моей практике мы много проектировали балконы не в Латвии, а в Скандинавии, где сами жители хотят установить балконы, чтобы повысить стоимость своей недвижимости. В основном это стальные конструкции, которые можно изготавливать типовыми и монтировать быстро. Уменьшая количество индивидуальных решений, мы можем снизить строительные затраты и ускорить работы", - отметил Вейсс.
Скупой платит трижды
Важно понимать, что своевременная реновация и поддержание балконов в порядке обойдется дешевле, чем работы в критической ситуации. По словам Тукиша, легкий ремонт балкона, позволяющий сохранить его в существующем техническом состоянии, в среднем уже стоит около 1000 евро за квадратный метр.
"Да, цены высокие, с этим нужно считаться. Но если речь идет уже о капитальном ремонте, когда предыдущие действия были запоздалыми и уже не помогут, то стоимость может вырасти в три раза - особенно если нужно полностью менять металлические конструкции", - пояснил Тукиш.
Владельцам квартир также следует знать, что плохое состояние балконов часто связано с неправильной эксплуатацией.
"Люди, стараясь что-то улучшить на своем балконе, часто лишь усугубляют ситуацию. Например, укладывают плитку тем самым, во-первых, увеличивают вес балкона, который не был на это рассчитан, а во-вторых, повреждают гидроизоляционный слой. Или, например, укладывают линолеум, под которым скапливается влага, не имеющая возможности испариться, и бетон остается влажным", - пояснил Тукиш.
Влага разрушает бетонный слой и рано или поздно добирается до арматуры, которая начинает ржаветь. Остановить этот процесс впоследствии крайне сложно. Похожие проблемы возникают и тогда, когда на балконе самовольно устанавливаются кондиционеры или, в попытке улучшить внешний вид балкона, закрываются предусмотренные проектом вентиляционные щели между перилами.
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