Эксперты: во многих домах балконы в худшем состоянии, чем само здание

Читайте также Деньги Аренда жилья с правом выкупа: подводные камни таких сделок

Лучшее решение - реновация

Ремонт балконов становится приоритетом для жителей только тогда, когда они уже находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для безопасности. "Тогда мы ремонтируем их по одному-два, начиная с тех, что находятся в наиболее критическом состоянии. Причем даже без давления со стороны - это инициатива самих владельцев квартир, которые хотят, чтобы балконы привели в порядок. Часто в доме даже возникают споры, какой балкон ремонтировать первым", - рассказал Лаздиньш.

По его словам, такие споры обычно решаются с помощью привлеченного инженера-строителя, который оценивает техническое состояние всех балконов в доме, делит их на группы и определяет приоритеты.

Однако, по мнению специалистов, оптимальным решением является не экстренный ремонт, а своевременная реновация. В идеале вместе с обновлением фасада здания.

"Когда мы проводим реновацию, тогда обязательно осуществляется и проектирование. В ходе проектирования можно улучшить как конструкции самих балконов, так и предусмотреть установку солнцезащитных экранов или увеличение площади. Существует множество решений, которые можно заложить в проект реновации. Таким способом можно провести модернизацию балконов", - подчеркнул Тукиш, призывая жителей серьезно рассматривать возможность комплексной реновации.

Если балконы лишь немного отремонтировать, то проектирования не требуется, а значит невозможно внести изменения в технические решения. Тем не менее, это все равно дорого, отметил Тукиш.

Читайте также Деньги В каком районе Риги сейчас больше всего квартир на продажу

Балконы будут общей собственностью