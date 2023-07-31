Видео ⟩ В доме на улице Славу аварийные балконы: жильцам "навязывают" реновацию

И именно состояние этих конструктивных элементов является причиной включения дома в список объектов, деградирующих окружающую среду в столице, что увеличило размер налога на недвижимость до 3% от кадастровой стоимости.

"Платили раньше 0,5 %, а теперь налог на недвижимость сделали 3% от кадастровой стоимости. Для двухкомнатной квартиры это 440 евро в год. Была на приеме в Rīgas namu pārvaldnieks. Там мне сказали, что как же по другому заставить вас сделать реновацию", - рассказала Светлана.

Причем речь идет вовсе не о ремонте балконов, а о полной реконструкции здания по всем требованиям энергоэффективности, что обойдется в сотни тысяч, возможно, даже больше чем в миллион евро.

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, даже не собирается комментировать происходящее в доме, так как они просто выполняют решения сообщества собственников квартир.

Решения, о которых некоторые владельцы квартир даже не подозревают. Раймонд, один из владельцев жилья, говорит, что сравнительно недавно недвижимость в доме купили новые жильцы, которые создали общество и начали кампанию по реновации.

Во время съемок, к журналистам Bez Tabu обратилась одна из представительниц этого общества, но она отказывается выступать перед камерой, подчеркивая, что собственники квартир два года не могли договориться о судьбе балконов - ремонтировать или демонтировать.

После получения письма от Рижской думы об ухудшении состояния дома было также принято радикальное решение - начать процедуру полной реновации дома, которая, как утверждают, имеет даже более чем 50% поддержку со стороны владельцев квартир.

Следует отметить, что для того, чтобы здание больше не считалось деградирующим, необходимо привести в порядок только балконы, а не все здание. Однако нынешние действия показывают, что большинство собственников квартир, как заявила представитель объединения дома, будут действовать амбициозно.

На улице Славу два многоэтажных жилых дома признаны деградирующими окружающую среду, еще два находятся на рассмотрении.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu