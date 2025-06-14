В каком районе Риги сейчас больше всего квартир на продажу

По сравнению с апрелем 2024 года общее предложение квартир в мае было ниже - как общее количество предложений, так и предложение квартир в крупнейших микрорайонах оказалось на 18% меньше.

Собрав данные о количестве предложений по микрорайонам Риги, компания по недвижимости Arco Real Estate констатировала,

что наибольшее количество предложений в мае было в Агенскалнсе, а наименьшее - в Болдерае.

В прошлом месяце в большинстве крупнейших микрорайонов Риги количество предложений квартир увеличилось. Больше всего - в Агенскалнсе, где рост составил 19%. В то же время на Тейке было зафиксировано самое значительное снижение - на 13%.

В мае при анализе количества предложений пропорционально размеру микрорайона, то есть численности населения, наибольшее предложение было зафиксировано в Агенскалнсе.

В то время как в Иманте количество предложений оказалось пропорционально самым низким.