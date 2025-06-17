Аренда жилья с правом выкупа: подводные камни таких сделок

Разобраться в вопросе TVNET+ помогли партнер и адвокат юридического бюро Ellex Kļaviņš Инита Юрка, руководитель юридического отдела Latio Марите Липша, сертифицированный агент по недвижимости Кристине Дубане и аналитик Latio Ксения Иевлева.

Выгодная рассрочка

Ипотечное кредитование - широко распространенная услуга. Однако сумма первого взноса обычно составляет от 10 до 20% от стоимости недвижимости. И хотя некоторым категориям заемщиков, попадающих под программу поддержки ALTUM, этот платеж удается снизить, далеко не у всех жаждущих обзавестись жильем есть свободные средства "здесь и сейчас".

Аренда с правом выкупа позволяет решить этот вопрос. По сути, собственник и потенциальный покупатель заключают договор, в котором фиксируют условия аренды недвижимости с последующим переходом ее в собственность. Варианты платежей могут быть самые разные, право собственности тоже варьируется.

На первый взгляд может создаться впечатление, что такие сделки весьма популярны. В соцсети Facebook есть несколько групп в стиле Īre ar izpirkuma tiesībām, в которых по 40-60 тысяч участников. Предлагаются квартиры в "аренду с выкупом" и в некоторых новых проектах.

Однако все не так просто. И риэлторы, и юристы говорят, что формат этот не самый распространенный - из-за его специфики, рисков, сложности оформления и налогообложения и отсутствия четкой юридической базы. Так что количество покупателей, желающих заключить сделку по такой схеме, обычно в 10 раз превышает число продавцов.