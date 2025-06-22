В Latvijas valsts meži на ветряные парки зарезервировано 100 тысяч гектаров земли

Министр земледелия Арманд Краузе в мае принял решение приостановить проведение новых аукционов на потенциальные ветряные парки на землях Latvijas valsts meži. Планов расторгать уже заключенные договоры нет. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, в настоящее время для изучения ветропарков передано 109 тысяч гектаров государственного леса, но никто не может сказать, сколько турбин будет установлено до завершения оценки воздействия на окружающую среду и принятия инвестиционных решений.
Почти 30 договоров о праве на строительство были заключены с девелоперами ветропарков на государственных лесных угодьях. Примерно треть земель была выделена дочерней компании Latvenergo Latvijas vēja parki. Остальная же часть была разыграна на аукционах между различными застройщиками в прошлом и позапрошлом году.
"Вырубив лес, мы можем посадить [новый], и лес останется, но если вырубить лес или построить дорогу или ветряную турбину, леса там больше никогда не будет", - говорит министр земледелия Краузе, обосновывая решение приостановить новые аукционы.
Он также упоминает как недовольство общества, так и слишком большое число заявленных проектов. Министр винит правительство Кришьяниса Кариньша, которое это допустило: "Такие решения принимаются на уровне правительства. Кариньш был лидером, но, конечно, там было и Национальное объединение, которое руководило обоими министерствами (земледелия и экономики. - Прим. ред.), и это произошло с согласия политиков Национального объединения, эта продажа лесов с аукциона".
Председатель Латвийской ассоциации ветроэнергетики Гатис Галвиньш признает, что решение министра вызвало беспокойство, но он видит в этом, скорее, проблему коммуникации. Отрасль попытается больше объяснить необходимость в ветроэнергетике.
"Люди не понимают, что на данный момент все проекты, которые есть на бумаге, находятся на стадии исследований. В Latvijas valsts meži также есть компании, которые платят за возможность их изучать. (...) Никто не может сказать, сколько из них будет построено. Есть много причин не строить их. И только несколько - строить", - говорит Галвиньш.
В последние недели министр земледелия встречался как с представителями разработчиков ветряных парков, так и с предпринимателями, которые объединились в ассоциацию Drosme darīt против ветропарков. Они считают, что не только новые аукционы в государственных лесах должны быть остановлены, но и те, которые уже состоялись, должны быть отменены, поскольку они нарушают общественные интересы.
"Со стороны девелоперов это элемент введения общественности в заблуждение, что они не будут строить большую часть, потому что я не знаю ни одного инвестора, который бы вкладывал такие огромные средства в исследования IVN, нанимая юристов и экспертов, поддерживая этот административный аппарат, тратя несколько миллионов только на проведение исследований. Тогда для чего", - говорит член правления организации Drosme darīt Каспар Бокта.
Девелоперы в виде единоразовых платежей уже выплатили Latvijas Valsts meži 6,4 миллиона евро. Суммы аукциона колеблются от одной тысячи евро до сотен тысяч.
Если говорить о крупнейших девелоперах, то помимо взноса в размере 3 млн евро от государственного дочернего предприятия Latvenergo, среди частных, например, 864 тысяч евро заплатила PurpleGreen Solwin, 618 тысяч евро - Sunly Land Solar, 502 тысяч евро - Notus Energy Plan, 491 тысяч евро - Enery Latvia. Государственные леса также рассчитывают на доходы на последующих этапах проектов, согласно установленной мощности.
Latvenergo также отмечает, что не все обследованные места будут выгодны для строительства ветряных парков. Но важно завершить оценку воздействия на окружающую среду, поскольку проекты могут стать прибыльными позже.
"Если даже сейчас или сразу после проведения IVN не будет видимого или просчитываемого экономического обоснования строительства в краткосрочной перспективе одного из вертопарков, то она может возникнуть в ближайшие годы", - поясняет член правления Latvenergo Илвия Борейко.
В настоящее время Latvenergo выделено 11 территорий в Latvijas valsts meži для потенциальных ветряных парков, и член правления компании считает, что полностью отказываться от исследования в государственных лесах не следует: "Это очень большие территории, которые принадлежат одному владельцу, в результате чего на этих территориях можно компактно разместить гораздо более крупные по количеству турбин ветряные парки".
Руководитель компании Latvijas Valsts meži Петерс Путниньш поясняет - они выполняют государственное задание. Раньше аукционы проводились, потому что правительства давали зеленый свет ветряным паркам в государственных лесах. Теперь политическая позиция изменилась.
"Конечно, у каждого из нас есть свои мысли, как и у любого другого человека, но этот подход чисто технократический - будет распоряжение, мы будем действовать так, будет другое - мы будем действовать по-другому", - говорит Путниньш.
Министр земледелия Краузе не планирует и не может отменить уже состоявшиеся аукционы по продаже государственных лесных земель. Однако он него прозвучала критика, что девелоперы должны делиться с государством в любом случае, независимо от того, прибыльный ветряной парк или нет.
На вопрос о том, предусматривают ли заключенные договоры выплаты государству только в случае получения прибыли, Краузе отвечает: "Я не могу отвечать за все договоры, но знаю, что такие есть, и то, что делалось исторически, крайне неправильно".
На вопрос о уже подписанных контрактах, глава Latvijas Valsts meži Путниньш отвечает, что ожидает, что ветряные gfhrb будут работать с прибылью:
"Никто не будет эксплуатировать ветряной парк, если он приносит убытки. Мы предполагаем, что есть производство, есть прибыль, и процент отчисляется для Latvijas Valsts meži".
Путниньш добавляет, что было бы более целесообразно узнать общественное мнение, прежде чем отдавать лесные земли под ветряные парки, поскольку текущие общественные консультации по оценке воздействия на окружающую среду, мягко говоря, неоднозначны.
"Жители должны понимать, что этот проект, если он будет реализован в полном объеме, существенно изменит ландшафт Латвии как минимум на 70 лет", - говорит Путниньш.
Опрос, проведенный SKDS в прошлом году, показывает, что 65% респондентов склонны или определенно поддерживают наземные ветряные парки. Однако больше поддержки получают ветропарки в открытом море или на сельскохозяйственных землях. Большинство - около 65% - назвали леса непригодными для производства ветроэнергии.
Председатель правления Ассоциации ветроэнергетики Галвиньш считает, что философствования о влиянии на ландшафт неконструктивны. "Я знаю столько же людей, которые говорят, что им нравится, как выглядят ветровые турбины и как они вращаются".
Современные ветряные турбины намного выше тех, что строились в Латвии раньше. Например, в районе Гробини они достигают высоты 80 метров, в Таргале и Попе - 140-160 метров. В настоящее время в исследуемых парках по всей Латвии планируется установить турбины высотой 250-300 метров. Для сравнения, это в два раза выше шпиля церкви Святого Петра (123 метра), но ниже радиотелевизионной башни в Риге (368 метров).
"Это повлияет на ландшафт как в прибрежной зоне, так и во внутренних районах страны, на территориях Latvijas valsts meži и так далее. Это постоянное мерцание, затенение, звук", - прогнозирует представитель Drosme darīt Бокта.
Общество подсчитало, что в настоящее время в разных частях Латвии, не только на лесных землях, проводится около 100 процедур оценки воздействия на окружающую среду для более чем 3000 ветряных турбин.
Министерство климата и энергетики подчеркивает, что установить лимит на количество турбин невозможно, поскольку в сфере производства энергии действует свободный рынок. Реальный объем будет определен оценками воздействия на окружающую среду, однако министр Каспарс Мелнис уверен, что в Латвии не будет 3000 турбин. Имеющиеся мощности также не позволят этого.
"Это в какой-то степени манипуляция цифрами. Если мы хотим больших цифр, то мы можем взять все, что люди мечтали там построить. Но на самом деле, то, что мы видим по этим 1300-1500 МВт, это в общей сложности 200 турбин в Латвии, которые могли бы быть, и здесь я подчеркиваю, могли бы быть", - говорит министр климата и энергетики Мелнис.
В настоящее время ближе всех к реализации два ветряных проекта, приобретенных Latvenergo. Первый камень в фундамент крупнейшего на сегодняшний день ветряного парка в Латвии уже заложен на бывших торфяных полях в Елгавском крае. Второй парк будет построен в Тукумском крае, где производство электроэнергии, как ожидается, начнется в первой половине 2027 года.
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