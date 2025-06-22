В Latvijas valsts meži на ветряные парки зарезервировано 100 тысяч гектаров земли

Современные ветряные турбины намного выше тех, что строились в Латвии раньше. Например, в районе Гробини они достигают высоты 80 метров, в Таргале и Попе - 140-160 метров. В настоящее время в исследуемых парках по всей Латвии планируется установить турбины высотой 250-300 метров. Для сравнения, это в два раза выше шпиля церкви Святого Петра (123 метра), но ниже радиотелевизионной башни в Риге (368 метров).

"Это повлияет на ландшафт как в прибрежной зоне, так и во внутренних районах страны, на территориях Latvijas valsts meži и так далее. Это постоянное мерцание, затенение, звук", - прогнозирует представитель Drosme darīt Бокта.

Общество подсчитало, что в настоящее время в разных частях Латвии, не только на лесных землях, проводится около 100 процедур оценки воздействия на окружающую среду для более чем 3000 ветряных турбин.

Министерство климата и энергетики подчеркивает, что установить лимит на количество турбин невозможно, поскольку в сфере производства энергии действует свободный рынок. Реальный объем будет определен оценками воздействия на окружающую среду, однако министр Каспарс Мелнис уверен, что в Латвии не будет 3000 турбин. Имеющиеся мощности также не позволят этого.

"Это в какой-то степени манипуляция цифрами. Если мы хотим больших цифр, то мы можем взять все, что люди мечтали там построить. Но на самом деле, то, что мы видим по этим 1300-1500 МВт, это в общей сложности 200 турбин в Латвии, которые могли бы быть, и здесь я подчеркиваю, могли бы быть", - говорит министр климата и энергетики Мелнис.

В настоящее время ближе всех к реализации два ветряных проекта, приобретенных Latvenergo. Первый камень в фундамент крупнейшего на сегодняшний день ветряного парка в Латвии уже заложен на бывших торфяных полях в Елгавском крае. Второй парк будет построен в Тукумском крае, где производство электроэнергии, как ожидается, начнется в первой половине 2027 года.