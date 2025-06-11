Фактомат: Ветряные парки вредят здоровью?

Депутат Раймонд Чударс ("Новое Единство") сравнил отказ от ветровой энергии с отказом от холодильника. "Холодильники тоже когда-то были новыми, непривычными устройствами. Теперь это повседневность", - сказал он, добавив, что в Латвии и во всем Балтийском регионе не хватает мощностей для производства электроэнергии и эту нехватку необходимо восполнить в ближайшее время.

Некоторые депутаты подчеркнули, что не выступают за полный запрет ветропарков в Латвии, однако считают, что степень развития этого вида генерации должна обсуждаться.

Высказываются и сами жители. Наиболее активно дискуссии разворачиваются в комментариях: кто-то выступает за, кто-то категорически против. Один из распространенных аргументов противников звучит так: люди опасаются, что вращение лопастей ветрогенераторов на фоне снизит стоимость их недвижимости. С другой стороны, дешевая электроэнергия - это тоже неплохо... Подробнее ознакомиться с этими аргументами и размышлениями можно здесь:

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Но есть еще одна тема, которая вызывает беспокойство: возможно ли негативное влияние ветряных электростанций на здоровье. В Латвии научные исследования по этому вопросу до сих пор не проводились, поскольку, по информации Инспекции здоровья (VI), "массовое создание ветропарков находится только на стадии развития".

Вопрос возник в связи с ситуацией в Салдусском крае, где в конце апреля депутаты решили приостановить рассмотрение планов строительства новых ветропарков.