Фактомат: Ветряные парки вредят здоровью?

Проект по проверке фактов портала TVNET "Фактомат" на этот раз разбирается в том, как ветряные электростанции влияют на здоровье человека. Действительно ли существуют какие-либо угрозы?
Инициатива против ветропарков
Несколько месяцев назад была создана инициатива "Против ветропарков в Латвии" (Pret vēja parkiem Latvijā), цель которой – отказаться от строительства ветряных электростанций (ВЭС) по всей территории Латвии.
Один из аргументов, прозвучавших в инициативе: "Обсуждения с жителями проводятся исключительно с целью убедить людей в безвредности ВЭС, однако готовность платить компенсации жителям и муниципалитетам, находящимся рядом, свидетельствует об обратном". На данный момент инициативу подписали почти 12 тысяч человек.
Однако уже 14 мая депутаты Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям без особых дискуссий остановили дальнейшее продвижение этой инициативы.
За прекращение продвижения инициативы проголосовали 47 депутатов от партий "Прогрессивные", "Новое Единство", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка". Против были 21 депутат от партий "Латвия на первом месте", "Стабильности!", а также ряд депутатов от "Объединенного списка" и СЗК. Национальное объединение и еще несколько депутатов воздержались, независимый депутат Виктория Плешкане в голосовании не участвовала.
Неделей позже, 22 мая, уже активно проходили дискуссии о том, нужны ли стране ветропарки и в каком объеме.
Депутат Раймонд Чударс ("Новое Единство") сравнил отказ от ветровой энергии с отказом от холодильника. "Холодильники тоже когда-то были новыми, непривычными устройствами. Теперь это повседневность", - сказал он, добавив, что в Латвии и во всем Балтийском регионе не хватает мощностей для производства электроэнергии и эту нехватку необходимо восполнить в ближайшее время.
Некоторые депутаты подчеркнули, что не выступают за полный запрет ветропарков в Латвии, однако считают, что степень развития этого вида генерации должна обсуждаться.
Высказываются и сами жители. Наиболее активно дискуссии разворачиваются в комментариях: кто-то выступает за, кто-то категорически против. Один из распространенных аргументов противников звучит так: люди опасаются, что вращение лопастей ветрогенераторов на фоне снизит стоимость их недвижимости. С другой стороны, дешевая электроэнергия - это тоже неплохо... Подробнее ознакомиться с этими аргументами и размышлениями можно здесь:
Но есть еще одна тема, которая вызывает беспокойство: возможно ли негативное влияние ветряных электростанций на здоровье. В Латвии научные исследования по этому вопросу до сих пор не проводились, поскольку, по информации Инспекции здоровья (VI), "массовое создание ветропарков находится только на стадии развития".
Вопрос возник в связи с ситуацией в Салдусском крае, где в конце апреля депутаты решили приостановить рассмотрение планов строительства новых ветропарков.
Депутаты единогласно решили запросить у Инспекции здоровья научные обоснования и информацию о факторах риска для здоровья, связанных с окружающей средой, и их влиянии на качество жизни и здоровье человека.
В инспекции объяснили, что все доступные исследования проведены за границей и не показывают каких-либо объективных угроз здоровью человека. Так о чем именно говорят эти исследования? В каких случаях ветропарки действительно могут нам навредить, а где речь идет лишь о предположениях?
Шумовое загрязнение
Ветряные турбины производят низкочастотный шум (инфразвук), но исследования показывают, что он не наносит вреда здоровью, если турбины расположены как минимум в 500-1000 метрах от жилья. В Латвии обычно соблюдается расстояние не менее 800 метров от населенных пунктов.
Кроме того, исследование 2021 года, участники которого подвергались воздействию имитированного инфразвука от ветрогенераторов, не выявило влияния ни на сон, ни на нейроповеденческие функции даже у людей с повышенной чувствительностью к шуму.
Головные боли и головокружение
Да, некоторые жители, живущие рядом с ветряными турбинами, жалуются на такие симптомы, как нарушения сна, головные боли, головокружение и тревожность, но напрямую связать эти симптомы с инфразвуком невозможно. Почему?
Интересный факт: когда мы верим в негативные последствия, возникает психологическое ожидание (известное как эффект ноцебо), которое играет важную роль в нашей психике. Исследование 2014 года показало, что люди, ожидающие отрицательного воздействия, часто испытывают его и сообщают о симптомах, даже если реального воздействия нет.
Например, пациенту дают ложные таблетки (обычный сахар), говоря, что у препарата есть неприятные побочные эффекты. В результате человек действительно может почувствовать описанные симптомы (противоположность эффекту плацебо).
Также не выявлено влияния на сон или нейроповеденческие функции. Исследование показало, что 72-часовое воздействие имитированного инфразвука от ветрогенераторов не влияло на качество сна, физиологию сердечно-сосудистой системы или нейроповеденческие показатели. Для сравнения: шум от городского транспорта заметно ухудшал сон.
Уровень инфразвука рядом с ветряными турбинами обычно ниже порога слышимости человека и значительно ниже уровня, способного оказать физиологическое воздействие.
Подводя итог, текущие исследования свидетельствуют, что инфразвук от ветряных турбин на том уровне, который наблюдаются у проживающих поблизости людей, не вызывает прямых физиологических изменений или проблем со здоровьем.
Такие симптомы, как тошнота или головокружение, возникают только при гораздо более высоком уровне инфразвука, чем производят турбины. Сообщения о симптомах у проживающих возле ветропарков, скорее всего, объясняются психологическими факторами, а не непосредственным физическим воздействием.
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