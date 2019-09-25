Несколько лет назад мы знали Владимира Зеленского как исполнителя главной роли в сериале "Слуга народа". В этом году Зеленский воплотил сценарий картины в реальность и стал президентом Украины.

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая этого года.

До избрания президентом Зеленский был известен как комедийный актёр, продюсер и сценарист. В сериале "Слуга народа" исполнял главную роль - играл президента Украины.

В апреле этого года Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине. За него проголосовали свыше 13,5 млн (73,22 процента) избирателей.

Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины.

Отрыв Зеленского от Петра Порошенко на выборах 2019 года - ровно в три раза.

В первый же день своего президентства Зеленский распустил украинский парламент. В качестве правового обоснования для роспуска он использовал тот факт, что правящая коалиция не имеет большинства депутатов с начала 2016 года.

На инаугурации 20 мая Зеленский назвал своей основной задачей на посту главы Украины прекращение боевых действий в Донбассе. Президент Украины добавил, что Крым и Донбасс — это украинская земля и их "невозможно потерять".

Известно, что президент России Владимир Путин не отправил поздравление Владимиру Зеленскому после его инаугурации 20 мая. Уже 28 мая Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Украины.

В июле в результате выборов в Верховную Раду Украины представители партии "Слуга народа" получили 130 из 199 депутатских мест.

7 сентября прошёл обмен пленными между Россией и Украиной. Обмен проходил по формуле "35 на 35".

В октябре этого года президент Украины посетил Латвию.

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