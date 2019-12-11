Три вывода из встречи Путина и Зеленского в "нормандском формате"

На мой взгляд, довольно точно проблему Зеленского охарактеризовал киевский политолог Александр Харебин: "Президент Зеленский - это человек, который не имеет...бэкграунда глобальной геополитической игры. Для того, чтобы он понял, кто сидит за столом переговоров, ... где все игроки имеют тузы в рукавах и делают покер-фейсы, отстаивая интересы своих стран..., чтобы почувствовал атмосферу и избавился от иллюзий, эта поездка... была обязательной".

Как видим, президент усвоил урок на лету. И вернулся в Киев если не победителем, то, по крайней мере, исполнив главное пожелание активной части своего народа: "не верь, не бойся, не проси".

Надо полагать, теперь рейтинг доверия Зеленскому, к концу ноября сползший с 73% до 52-х, снова начнет прирастать. Для Кремля же все это означает, что Украина сегодня страна не менее сплоченная, чем вчера.

При этом никто в Киеве не ожидал, что президент привезет однозначную победу. Конфликт превратился в затяжной; Кремль по-прежнему настаивает на его внутриукраинском характере, подталкивая Киев к переговорам с сепаратистами, и желая таким образом не только устраниться, но даже прослыть миротворцем. Ничего, в общем, нового. Но, коль скоро так, в интересах Украины, удерживая оборону, не пускать РФ дальше. Ни физически, ни дипломатически. И прежде всего ни в коем случае не дать "вживить" ОРДЛО, о которых уже давно пишут как о "социальном Чернобыле" в здоровое тело Украины - по крайней мере, до полной их санации.

Одновременно ясно и то, что санация ОРДЛО и полноценный контроль над границами возможны лишь со сменой кремлевского руководства. То есть определенно не в самой близкой перспективе. Отсюда

Вывод 2: Поскольку и пока недоговороспособность РФ сохраняется, то в интересах Украины оставить все, как есть - даже при самом искреннем желании завершить конфликт.

Да, можно собраться в том же "нормандском формате" еще через четыре месяца, как и решили на встрече в Париже. Можно продемонстрировать полную солидарность с сытыми этой войной по горло европейскими лидерами. Но при этом на кремлевские условия ни за что не соглашаться. То есть, продолжая время от времени обмениваться пленными, в целом поддерживать статус-кво.

Как долго? - очень хороший вопрос. Знал бы кто-нибудь на него ответ...

Совсем простыми словами об этом написал на своей странице в фейсбуке украинский журналист Виталий Рябошапка: "Встреча... была нужна для того, чтобы Владимир Александрович понял неприложную (так в подлиннике! - авт.) истину...: договороспособный Путин - это дохлый Путин. Владимир Александрович, держитесь. Вы молодой. Дождетесь. Осталось-то совсем ничего сравнительно".